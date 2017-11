Šampionka Taylorová dala košem hollywoodské hvězdě, Farrell ostrouhal

Fenomenální! Hvězda Katie Taylorová pokračuje ve vítězné šňůře. Povedlo se jí nejen získat titul mistryně světa v profesionálním boxu, ale také vyvolat poprask. Hollywoodský herec Colin Farrell přišel s nabídkou ji doprovodit do ringu, populární zápasnice však odmítla.

Irská bojovnice s Anahi Esther Sanchezovou zvítězila na body a poprvé v kariéře zvedla pás světové šampionky. I přes veškerý úspěch v ringu ukázala, že v lehké váze nejsou přehnaně fascinovaní nejpopulárnějšími celebritami, jak původně přineslo irské vydání časopisu Mirror.

Svůj postoj dala Taylor jasně najevo, když se jí Colin Farrell, známý rolemi ve filmech Válečná zóna, Minority Report nebo Zachraňte pana Bankse zeptal, zda by chtěla doprovodit do ringu. Ta nabídku zdvořile odmítla. „Děkuji mnohokrát, ale jen si v klidu s přítelkyní sedněte a užijte si svůj večer,“ odpověděla podle serveru Independent.ie.

Herec navštívil olympijskou šampionku z Londýna 2012 v šatně před začátkem boje o titul. Poté usedl na své místo s dalšími 80000 návštěvníky Principality Stadium v britském Cardiffu. „Bylo skvělé se s Colinem seznámit, je to naprostý gentleman,“ uvedla Taylorová pro deník Independent. „Někdo mi říkal, že bude sedět mezi diváky. Rozhodně mě ale nenapadlo, že by se mohl objevit v mé šatně. Bylo to milé překvapení. Chvíli jsme si povídali a pak mi popřál hodně štěstí.“

Pro známé osobnosti se stalo určitou tradicí doprovázet zápasníky do ringu. „Katie o to prostě neměla zájem, chtěla se plně koncentrovat na boj, který ji čekal,“ uvedl manažer zápasnice Brian Peters. I přesto prý bylo setkání hollywoodského herce s fenomenální boxerkou velmi zábavné. „Bylo skvělé, že se Colin zastavil. Řídil tři hodiny z Londýna, aby se mohl zápasu zúčastnit. Na konci ještě přišel Taylor pogratulovat,“ dodal.

Dalo by se čekat, že se slavný jednačtyřicetiletý herec urazí. Opak byl pravdou. „Je naší hrdinkou. Dosáhla stejných úspěchů jako Conor McGregor, Barry McGuigan nebo Steve Collins,“ řekl Ferrell po galavečeru Sky Sports. „Je senzační a skvělá. A ten její úder na spodek. Ouuu, nechtěl bych ho schytat.“