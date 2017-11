Lavička o kouči z ciziny pro Spartu: Vedení mělo tu myšlenku už za mě

Kouč Vítězslav Lavička na čtvrtečním tréninku reprezentace do 21 let • Michal Beránek (Sport)

Spartu má v srdci. Dlouhé roky v ní hrál, získal s ní sedm titulů a ze tří trenérských angažmá na Letné slavil jeden titul. I proto mu není aktuální situace ve Spartě lhostejná, přesto Vítězslav Lavička věří, že jde Sparta správnou cestou. „Myslím, že jí to pomůže, ale nyní to vypadá, že čas hraje proti ní," přiznává v rozhovoru pro magazín Coach.

Je Sparta vaše srdce?

„Ano, mám Spartu v srdci.“

Jak vidíte Spartu v současné době – prosím nepoliticky?

„Příchod zahraničních trenérů k nám je logický proces. Sparta je náš historicky největší a nejslavnější klub, a je tedy pochopitelné, že se k tomuto kroku odhodlala jako první. Děje se něco nového, dejme tomu čas a uvidíme, jak se vše vyvine.“

Jaký je váš kvalifikovaný odhad, jak to dopadne?

„Já si myslím, že to pro Spartu dopadne dobře. Byť se v tuto chvíli může zdát, že to nefunguje. Ale každá nová věc se rozbíhá ztěžka. Vím, že tuhle myšlenku už vedení Sparty nebo pan Křetínský, majitel Sparty, měli v hlavě delší dobu. Už tenkrát, když já jsem ještě byl ve Spartě.“

Čili myslíte si, že ať ten výsledek dopadne jakkoliv, že Spartě pomůže?

„Ano, myslím si, že jí to pomůže, ale nyní to vypadá, že čas hraje proti ní. Samotný příchod zahraničního trenéra a x nových hráčů mávnutím proutku neudělají dobrý výsledek, titul nebo účast v Lize mistrů.“

Vidíte už dneska něco, co přinesl zahraniční trenér?

„Nevidím pod pokličku a přiznám se, že ani nezjišťuji nějaké bližší informace, byť bych tu možnost měl. Ale určitě přinesl jiný pohled na styl práce v klubu.“

Na organizaci?

„Jiná organizace tréninků, jiný způsob hry v porovnání s tím, co tady bylo předtím. Moc dobře také vím, a zažil jsem to jako trenér, že pokud jste v takovém klubu, tak prostě nemáte čas. Výsledky je potřeba ukazovat hned a na začátku sezony, kdy Sparta hrála o hodně, hrálo se o účast v evropských pohárech. Mužstvo ještě nebylo usazené. Nemyslím teď jenom hráče, ale mužstvo prostě nebylo zralé, aby mohlo hned sáhnout na cíle směrem do Evropy.“

A jaká je vaše zkušenost?

„Já si myslím, že je potřeba nějaký rozumný balanc. Sám jsem to zažil, když jsem přišel do Austrálie. Přijdete do nového prostředí, pracujete s jiným týmem, mluví se jiným jazykem. A přesto, že máte nejlepší vůli přinést to nejlepší ze sebe, není to jednoduché. Také vy sám nasáváte něco, co vás obohacuje.“