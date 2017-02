PĚT největších posil ePojisteni.cz ligy! Kdo se vyplatí do sestavy?

Už v pátek to vypukne! Sazka Fantasy ePojisteni.cz ligy je tu. Koho si před prvním jarním kolem ze zimních posil koupit do sestavy? Dáme vám pár tipů. Vyplatit by se mělo při sázce na Andrease Ivanschitze z Plzně, sparťanského navrátilce Tiémoka Konatého či slávistického beka Pera-Egila Floa. Na všechny tipy se podívejte v článku.