Jak se vyladí na jaro? Slavia letí na čínský ostrov, Sparta vyzve Petrohrad

Co nejvíc času v teple, vyhýbat se nebezpečné umělé trávě. S tímhle plánem jdou do zimní přípravy Plzeň, Sparta i Slavia, tedy tři největší aspiranti na titul ve fotbalové ePojisteni.cz lize. Všichni mají v plánu dvě zahraniční soustředění a řadu zápasů se zajímavými protivníky. Slavii navíc čeká exotická cesta do Číny, kde se střetne se dvěma celky tamní nejvyšší soutěže. Co týmy přes zimu konkrétně chystají?