Řepka o Hubníkovi: Neexistuje, aby měl strach. Byl jsem s ním víc v klidu

Jak na spolupráci s Romanem Hubníkem vzpomínáte?

„Není pochyb o tom, že Roman byl a je kvalitní stoper. Odehrál jsem s ním ve Spartě hodně zápasů. Je to úžasný kluk, stoper, hlavičkář. Souhlasím, že v tomto směru v lize nikdo lepší není. Je to bojovník a srdcař, trenéři ho vybrali právem.“

V čem je jeho největší přednost při hře ve vzduchu?

„Má úžasný odhad na míč, důraz ve vzduchu. To je v jeho případě naprosto dominantní.“

Jak se dá na hlavičkových schopnostech nejlépe pracovat?

„Musíte mít nějakou fyzickou dispozici a odrazovou sílu, to je základ. Hlavně ale musíte trénovat. Skákat a skákat, pořád dokola. Je to o tréninku. Někdo to má samozřejmě v sobě. Jsou hráči, kteří mají skvělou obrannou hlavu, ale útočnou už ne. To jsem byl třeba já. (směje se) Roman má oboje, umí se postavit, má dobrý timing i výběr místa. Má to v krvi, navíc jde do všeho po hlavě, neexistuje, aby měl strach.“

Měli jste i s ohledem na Hubníkovy schopnosti ve stoperské dvojici speciálně rozdělenou práci, aby dokázal maximálně využít své přednosti?

„Roman vždycky dělal tu špinavější práci, chodil do všeho po hlavě. Taky se v každém zápase skoro zranil, to mu zůstalo až do dneška, když na něj koukám v Plzni. A já jsem to spíš tak zametal.“ (usmívá se)

Cítil jste se na hřišti jistější, když jste měl takového parťáka po svém boku?

„Přesně tak. My jsme i dobře komunikovali. Vždycky, když letěl dlouhý balon a Roman šel nahoru, byl jsem si stoprocentně jistý, že hlavu vyhraje. A byl jsem hned víc v klidu.“