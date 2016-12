Netradiční běžecký souboj ve Zlíně. Vukadinovič bude závodit se psem!

V lize předběhne každého, na tom se trenéři v anketě deníku Sport téměř jednohlasně shodli. Jestli je Vukadin Vukadinovič (26) rychlejší než pes, to snad zjistíme po Novém roce. V plánu je jeho sprinterský souboj s trénovanou fenkou bišonka jménem Wifi. „Jdu do toho,“ přijal zlínský expres výzvu Vlastimila Fabíka, majitele malého bílého pejska a mecenášské firmy Fastav Development.

Nejrychlejší hráč ePojisteni.cz ligy versus zástupce zvířecí říše. To tu ještě nebylo. Závod mezi Vukadinovičem a Wifi je předjednán, termín bude upřesněn. „Chodím se psem ven. Když zapískám, tak vystartuje a běží. Nedávno jsem poslal Vukymu video s dotazem, jestli ho předběhne. Rád by to zkusil,“ popsal Vlastimil Fabík zrod myšlenky na netradiční konfrontaci.

Ta se vlastně sama nabízela. Ve fotbale nemá Vukadin Vukadinovič pořádnou konkurenci, tak proč se nepoměřit s tvorem, pro něhož je svižný běh na čerstvém vzduchu přirozeným pohybem…Délka trasy? „Dal bych to na půlku hřiště,“ uvažoval Fabík, jenž favorizuje svého miláčka. „Když bude mít Vuky v ruce kus salámu, Wifi určitě vyhraje,“ usmál se. Kdyby náhodou zvítězil šestadvacetiletý Srb, boss Fastavu vytasí z rukávu nový trumf. „Mám ještě vlčáka,“ podotkl suše.

Také soupeři by v zápasech nejradši vypustili na zlínský šinkanzen nějakou divou zvěř. Zastavit Vukadinovičovy akce ve vysoké rychlosti není mnohdy v lidských silách. Připomeňte obráncům jeho jméno a půjdou vám po krku. Nebo existuje recept na jeho bezpečnou pacifikaci? „Musel bych si mu stoupnout do cesty. Jsem těžký, narazil by do mě,“ nabízel recept Fabík, osmačtyřicetiletý amatérský zadák ze Semetína (I. B třída). S ligovou hvězdou má podnikatel kamarádský vztah, jsou v pravidelném kontaktu. „Je sympatický, na svůj věk rozumný,“ pochválil rodáka z Bělehradu.

Na podzim upoutal v lize svými výkony i snahou o české občanství. A tak by mohl být Vukadin Vukadinovič v budoucnosti k dispozici i Karlu Jarolímovi. Český reprezentační trenér by s jeho povoláním do národního týmu problém neměl. "Kdyby podával dobré výkony, přijali bychom ho za svého," říká kouč o možné nevoli některých fanoušků.

Záložníkovy výjimečné dispozice má denně před očima Bronislav Červenka, asistent kouče Bohumila Páníka. „Má v sobě nadstandardní lokomoční rychlost. Podstatné je, že dokáže udržet maximální tempo delší dobu než ostatní. Vedle Olayinky a Čajiče určitě patří mezi nejrychlejší v lize. Většina hráčů po patnácti dvaceti metrech zpomaluje, Vuky vydrží s dlouhým krokem 30-40 metrů,“ popsal stěžejní výhodu nejlepšího nahrávače soutěže, který neoslňuje explosivní silou na místě. Možná i proto, že se na tréninku šetří a nejde ve všech cvičeních úplně nadoraz.

Jeho přednosti vyniknou po rozběhnutí. Vukadinovič nabere rychlost a drží ji i ve chvíli, kdy ostatním dochází dech a tuhnou nohy. Tím získává rozhodující náskok, díky němuž může zakončit anebo dát finální přihrávku. Navíc mu u toho vůbec nepřekáží balon. To je základ všeho. „Někdy dokáže na tréninku věci, o kterých si říkáte, že ani nejsou možné. Když má den, tak je schopen v zápase obejít kohokoliv. Je to hlavně o timingu,“ líčil Červenka, jenž má ve Zlíně na starosti fyzickou složku. „V každém utkání něco nebezpečného udělá. Někdy je toho víc, jindy míň,“ dodal.

V jakém čase zvládne sto metrů, to si prý Vukadinovič nikdy neměřil. Pokud v zimě nezmění dres, dočká se v dubnu. „Chci testovat rychlost,“ informoval Páníkův pobočník. Zrovna Červenka hrával na vrcholné úrovni i levého beka, takže ví, co by bránění srbského sprintera obnášelo. Žádný med. „Kdybych už byl starší a neměl takovou rychlost, nenechával bych ho zabíhat za obranu. Dával bych si odskok a vytlačoval ho do středu. Pomáhal bych si při tom s druhým stoperem. Ale je těžké na něj hrát,“ zjistil na základě vlastní zkušenosti. Na podzim to poznali všichni protivníci, nejpalčivěji nejspíš Jablonec a Jihlava. V těchto bitvách byla křídelníkova dominance křiklavá, zejména díky němu bral Fastav body.

A pozor, Vukadinovič vydrží. Není to borec, co dá v utkání pár sprintů a odpadne. „Je dobrý vytrvalec, v testech patří k nejlepším. Vyniká i v tomto směru,“ zdůraznil Červenka s tím, že jeho brzdou nejsou nohy a plíce, ale občas hlava. „Dá dlouhý sprint a namluví si, že je zahlcený a že další už neudělá. Přitom se stačí vydýchat, odfrknout si.“

Dalším úskalím jeho duše jsou sklony k sebelítosti, přílišné opatrnosti. Když ho někde píchne nebo začne tahat sval, nezatne zuby. Radši pár tréninků vypustí, aby byl fit na zápas. „Když jde do utkání zdravý, je to v pohodě. Neublíží mu, že tři čtyři dny vynechal. Ale když není úplně v pořádku, na hřišti se to projeví. V posledních dvou kolech už to nebylo z jeho strany úplně ono. Chtěl balony do nohy, chodil pořád do středu a jeden na jednoho. Nehledal si volný prostor, aby mohl zabíhat za obranu,“ upozornil Červenka na rychlonožkovy výkyvy.

Přesto platí rovnice: Vukadin Vukadinovič = nejrychlejší hráč tuzemské ligy.

