ANKETA: Kdo má nejtvrdší bombu v lize? Podle trenérů Petr Mareš

Krátký švih. Jakoby nic. Kopačka udeří do míče. Ozve se mlaskavý zvuk. Trhnete hlavou. Dráhu letu ani nezaregistrujete. Jen uslyšíte kvičet gólmana rovnajícího si vykloubené prsty. Kdyby se vám taková scénka odehrála před očima při sledování zápasu Mladé Boleslavi, máte jednu jistotu: autorem devastující rány byl Petr Mareš, ligovými trenéry v seriálu deníku Sport označený za hráče s nejtvrdší střelou.

Jaroslav Šilhavý (Slavia)

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý vedl svůj tým ve Zlíně i přesto, že mu den před ním umřel otec • Foto Barbora Reichová (deník Sport)

Granát v noze

1. Jaromír Zmrhal (Slavia)

2. Lukáš Štetina (Dukla)

3. Admir Ljevakovič (Teplice)

„Když jsem Zmrhala ve Slavii převzal, hned jsem pochopil, jakou má úžasnou prudkou ránu. Krátký švih, umí se do toho opřít. Dokládá to nejen za nás v lize, ale prokázal to také v reprezentaci.“