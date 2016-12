Sparta zásobuje ligu odchovanci. Dává jim šanci, Plzeň těm svým ne

Zatímco ligové tabulce dominuje obhájce titulu z Plzně, pokud jde o počet odchovanců v nejvyšší soutěži, patří Viktoria do podprůměru. Jak vyplývá z unikátního výzkumu deníku Sport, tomuto ukazateli naopak jednoznačně kraluje pražská Sparta, jejíž DNA v sobě nosí hned 41 hráčů ze všech, kteří se na podzim v ePojisteni.cz lize objevili. Byť se třeba naplno neprosadili v mateřském klubu, našli uplatnění jinde.

Určujícím ukazatelem pro to, kterého klubu je hráč odchovancem, byla jeho klubová příslušnost ve věku 14–18 let. Pokud v tomto období hrál za více klubů, dostal podle metodiky UEFA přednost ten, v němž strávil nejvíc času, respektive se z něj posunul do dospělého fotbalu. Z globálního hlediska má ePojisteni.cz liga tři základní zdroje hráčů – největším dodavatelem jsou prvoligové kluby (60 %), následuje cizina (25 %) a kluby z nižších soutěží (15 %).

Aktuální odchovaci Sparty v ligových týmech Sparta Bičík, M. Frýdek, Rosický, V. Kadlec, Čermák, Juliš, Dudl, Ch. Frýdek, Mustedanagič, Havelka, Pulkrab Bohemians Krch, Jirásek, Hašek, Berger, Jeslínek, Holenda Liberec Folprecht, Hovorka, Karafiát Dukla Šimůnek, Podaný, Tetour Jablonec Hübschman, Hybš, Nový Jihlava Záviška, Hronek, Šamánek Příbram Hruška, Divíšek Boleslav Jánoš, Rada Plzeň Hejda, Zeman Slavia Hušbauer, Bílek Slovácko Rada Karviná Toml Hradec Polom Teplice Krob

Nadvládu akademie klubu z Letné dokumentují i další čísla – aspoň jednoho původního sparťana na podzim nasadilo čtrnáct z šestnácti prvoligových klubů, z toho samotná Sparta hned jedenáct, což je s Brnem nejvíc.

Sparta dává svým talentům šanci

„Všichni víme, jaký fotbal progresivní trenéři jako Josep Guardiola, Antonio Conte či Jürgen Klopp praktikují. A přesně tímto směrem mladé hráče vedeme,“ říká Jaroslav Hřebík, sportovní ředitel mládeže ve Spartě, která vykazuje v posledních letech vynikající výsledky. Zlatý věk odstartoval ještě před Hřebíkovým příchodem výjimečný ročník 1992, v němž se sešla vzácná fotbalová kvalita, nicméně díky ucelené metodice a pečlivě vybraným trenérům produkuje akademie na Strahově i nadále jeden talent za druhým.

„Dorostenci, co jsou teď v áčku, patří jednoznačně ke špičce osmnáctiletých a devatenáctiletých hráčů v Česku,“ tvrdí Hřebík. Pohled na tabulku I. ligy staršího dorostu mu dává za pravdu. Sparta soutěž vede a má tak nakročeno k obhajobě titulu z uplynulé sezony, v níž v kategorii U19 neměla doma vůbec konkurenci. Primát slavila už devět (!) kol před koncem a na druhou Příbram měla nakonec náskok 23 bodů.

A Slavia k ní vzhlížela dokonce až z 15. příčky se ztrátou 43 bodů, což bylo jedním z impulzů k rozsáhlým personálním a systémovým změnám v akademii červenobílého klubu.

„Bohužel to byl reálný obrázek. Sparta s nějakou koncepcí vykročila už před několika lety, a systematičnost, směr a pevná struktura, kterou se vydali, ukazují jasné výsledky, kterými odskočili u nás v podstatě všem,“ uvedl v rozhovoru pro web 90-minut.cz šéf slávistické akademie Jiří Plíšek. „Bojovali jsme o holý život, což byl alarm ve smyslu, že musíme začít fungovat jiným způsobem. Nejdůležitější krok byl nastavit vnitřní a personální strukturu. To znamená mít správné lidi v dostatečném počtu na místech, která jsou důležitá.“

Zlepšení hlásí Slavia i tradiční líheň v Brně

K posunu došlo zejména v počtu profesionálních trenérů mládeže, který ve Slavii vzrostl z šesti na třináct, ty navíc doplnili trenéři-specialisté na rozvoj síly, koordinace a dalších klíčových složek pro individuální rozvoj hráče.

„Po našich lidech chceme, aby pracovali celý den, aby to nebylo tak, že někdo přijde ve tři na trénink a po něm zase maže domů,“ doplňuje Plíšek, který restartoval slávistickou akademii na popud Jiřího Šimáněho. A v obrodném procesu pokračuje i poté, co někdejší minoritní akcionář z Edenu definitivně vycouval.

Podobně jde nahoru i Brno, další tradiční líheň kvalitních fotbalistů. Zapracování sedmnáctiletých Ladislava Krejčího a Antonína Růska bylo jedním z mála pozitiv, která mohl 14. tým tabulky na podzim vykázat.

„Těch kluků v našem áčku, kteří prošli systémem Zbrojovky, je opravdu hodně. Tohle musí hřát i Brňáky,“ podotkl trenér Svatopluk Habanec. „Podívejte se, kolik hráčů z kádru juniorky, která tu v Brně před lety vyhrála juniorskou ligu, hraje nejvyšší soutěž.“

Sportovní – a posléze ekonomický profit. O to jde při výchově mládeže především.