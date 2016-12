Změny ve Spartě. Hlavním trenérem pro jaro Požár, Holoubek zůstává

V posledních měsících se hovořilo o příchodu Jindřicha Trpišovského z Liberce, ke schůzce došlo i s bývalým reprezentačním koučem Pavlem Vrbou. Nakonec Sparta vyřešila situaci z vlastních zdrojů.

"Rozhodli jsme se, že by měl dostat dosavadní realizační tým šanci v práci pokračovat. Víme ale, že David Holoubek nedisponuje potřebnou licencí. Proto jsme zvolili další posílení týmu a Tomáš Požár si k funkci sportovního ředitele vezme i funkci trenéra," řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Jak bude vypadat spolupráce Požára s Holoubkem? Dá se čekat, že Holoubek dostane velmi výraznou roli. "Na Tomáši Požárovi bude, jak velký prostor Davidovi Holoubkovi při přípravě a zápasech dá. Předpokládám, že to ale bude výrazný prostor," konstatoval Kotalík.

Požár bude áčko reprezentovat i na oficiálních tiskových konferencích po ligových zápasech a utkáních Evropské ligy. Jak to bude vypadat během utkání? "Tým může řídit kdokoliv. Řešili jsme to jak s lincenčním manažerem, tak ředitelem ligy. V to není problém," uvedl Kotalík.

Přichází další trenér od mládeže Sparty



Kromě Požára přichází do realizačního týmu také mládežnický trenér Petr Havlíček. "Nabitý program s sebou nese povinnosti v podobě monitoringu soupeře, cestování a dalších. Práce bude pro všechny trenéry dost," uvedl Požár.

Jednačtyřicetiletý Požár přišel do Sparty v létě 2015 jako šéf úseku vyhledávání nových hráčů, letos v říjnu byl s účinností od ledna 2016 jmenován sportovním ředitelem. Před tím působil ve funkci sportovního ředitele v Bohemians Praha 1905. Během hráčské kariéry nastupoval za Jablonec, Teplice a Spartu, se kterou v roce 1995 získal mistrovský titul. V nejvyšší soutěži odehrál 61 zápasů.

Šestatřicetiletý Holoubek během podzimu nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného, kterému předtím dělal asistenta. Sparta pod jeho vedením postoupila ze základní skupiny Evropské ligy, poté co z pěti zápasů čtyři vyhrála. V lize Holoubek z osmi utkání prohrál jediné a dostal Spartu na třetí příčku se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Plzeň. V závěru podzimu už ale po vypršení výjimky na licenci jeho místo formálně zaujal asistent Zdeněk Svoboda.

Realizační tým A týmu Sparty pro jarní část sezony Tomáš Požár, hlavní trenér, sportovní ředitel

David Holoubek, trenér

Petr Havlíček, trenér

Zdeněk Svoboda, trenér

Stanislav Hejkal, trenér

