Nadšení ze Slavie! Hyského těší Ngadeu, Ulich věří Van Kesselovi

Velká spokojenost panuje po fotbalovém podzimu ve slávistickém táboře. A jinak to není ani u bývalých hráčů Slavie, kteří svým nástupcům přáli z vánočního turnaje internacionálů na dálku. „Nejde to hodnotit jinak než pozitivně,“ říká bývalý ligový obránce Martin Hyský. „Jako správný slávista jsem velmi potěšen,“ kýve hlavou také bývalý záložník Slavie Ivo Ulich.

Ulich je se Slavií stále trochu spojený, jeho firma totiž červenobílý klub sponzoruje. „Vyrábíme kliky, tak doufám, že i Slavia bude mít v závěru sezony kliku,“ usmívá se bývalý reprezentant.

„Jsem rád, že Slavia zase vystrčila růžky a bude hrát o přední příčky. Doufám, že klukům forma vydrží, ještě se zlepší a na jaře zabojují i o titul,“ věří Ulich. „Po dlouhé době nám Sparta kouká na záda, ale Slavia se bude muset ještě zlepšit, aby to tak zůstalo,“ dodává.

A důvody slávistického rozletu? „Myslím, že se tým stabilizoval. Hráči mají formu, neměli moc zranění. Trochu pomohlo i štěstí, což k tomu patří. Pak je z toho takhle krásné umístění,“ komentuje druhou příčku Slavie.

Ulich navíc ještě nezanevřel ani na nejdražší slávistickou posilu Gina van Kessela, který se na podzim hodně trápil a pod Jaroslavem Šilhavým toho moc neodehrál. „Myslím, že ještě neřekl poslední slovo,“ tvrdí bývalý záložník Slavie.

„Byl na něj velký tlak, přišel za hodně peněz a počítalo se, že bude dávat góly, ale asi toho na něj bylo moc. Navíc se tehdy Slavii tolik nedařilo. Myslím, že potřebuje trochu času, dá se zase dohromady a určitě bude platným členem týmu,“ dodává Ulich na Van Kesselovu adresu.

Hyský: Šilhavý přinesl klid

„Myslím, že nikdo nečekal, že s příchodem Jardy Šilhavého přijde taková série bez porážky. Ale musím říct, že je to naprosto zasloužené, Slavia se opravdu zvedla a předvádí skvělé výkony. Doufám, že se na jaře popere o ty nejvyšší příčky,“ chválí Slavii, které patří po podzimu druhé místo, také Hyský.

Podle současného experta ČT má Slavia hodně vyrovnaný tým. „Slavia má velmi kvalitní kádr. Na tom má zásluhu i Dušan Uhrin (předchozí trenér), ale ten tým se dával dohromady už za trenéra Beránka,“ dívá se do minulosti.

„Myslím, že to není jen zásluha Jardy Šilhavého. Nicméně vždy je to o tom vytvořit dobrou chemii v kabině a to se mu podařilo. Když přišel, klidně reagoval, chtěl hráče poznat. Měl štěstí, že hned chytil začátek, to bylo důležité. Kdo ho zná, ví, jaký je to člověk, jeho osobnost byla důležitá,“ dodává.

Koho Hyský řadí mezi hlavní opory Slavie? „K nejlepším patří oba střelci Škoda a Mešanovič, kteří měli skvělý podzim. A pak kompletní defenziva – kapitán Bílek, Simon Deli. A pro mě je velkým překvapením, jak se rozehrál Ngadeu. K němu jsem byl ze začátku trochu skeptický, nebylo to od něj ideální. Ale pak se začal hodně zlepšovat a teď je jedním z klíčových hráčů,“ chválí.

