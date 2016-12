Zelenku naštvala Sparta kvůli Rosickému: Neměli dělat z lidí blbce!

"Čtyři dny jsem ležel v posteli, měl jsem vysokou horečku. Jak mám víc než 37, sotva chodím. Měl jsem přes 38, tohle jsem dlouho nezažil. Včera už mi bylo malinko líp, aspoň se trochu vypotím," řekl novinářům Zelenka.

"Za Spartu cokoliv. Když mi zavolají, abych si šel zahrát za Spartu, je to pro mě čest. To se nikdy nezmění. Prostě to mám v srdci. Vypotím to a pak proliju," smál se sedmatřicetiletý Zelenka.

Ze sparťanského podzimu má smíšené pocity. "V pohárech klobouk dolů. Porazit Inter Milán a tak suverénně projít tak těžkou skupinou Evropské ligy, to byla fantazie. Co se týče ligy, tak pro mě zklamání. Jsem prostě přesvědčený, že má Sparta furt ten kádr nejlepší," mínil Zelenka.

Nechápe, že Sparta vyhrála za posledních šest sezon jediný titul. "Není možné, aby Viktorka Plzeň měla tolik titulů. Sparta je tu nejlepší a měla by dominovat. Podle mě je to všechno o psychice. Sparta se dostane do fáze, kdy to hoří, hraje zápas o všechno a většinou to nedokáže zvládnout. Jsou to zápasy hlavně s Viktorkou Plzeň. Ten plzeňský komplex asi kluci mají," uvedl Zelenka, který ve Spartě skončil v roce 2005.

"Dříve to byla jiná doba a v týmu bylo víc sparťanů. Když se nedařilo, urvalo se to za každou cenu. Když to přeženu, my jsme se šli na hřiště porvat, pokousat, rozbít soupeře, dorvat míč za každou cenu do sítě. To já teď u hráčů nevidím," dodal hráč, který získal se Spartou dva tituly.

Problém vidí i ve vedení. "V Plzni vedení dělají jeden dva lidi, kteří mají jasné pravomoci. Ve Spartě se furt schází deset lidí, rada na vše, pořád se chtějí o něčem radit. Měl by být jeden člověk, který má jasné rozhodovací pravomoci," mínil Zelenka.

Holoubek si ho přidal na Facebooku

Rovněž se mu nelíbila komunikace s fanoušky ohledně navrátilce Tomáše Rosického, který na podzim odehrál kvůli zranění jen 20 minut. "Jako fanoušek jsem byl natěšený, stejně jako moji tři kluci. Sparta prostě měla jasně říct, jak se věci mají. Tohle beru i jako zradu na fanoušky. Měsíc vykládat, že nastoupí... Měli jasně říct: nevíme, jak na tom je. Prostě nedělat z fanoušků blbce," podotkl Zelenka.

Po odvolaném kouči Zdeňku Ščasném vedl tým David Holoubek, který stále nemá potřebnou licenci, takže pro jaro bude hlavním trenérem Tomáš Požár. "Davida neznám. Myslím, že jsme kamarádi na Facebooku, že si mě přidal. Je to mladý kluk, líbí se mi, jak koučuje. Ale pak je tu otázka, že přeskočí hráče, kteří něco dokázali a jsou licenčně nad ním, jako Míša Horňák, Zdeněk Svoboda. To zase není standardní," řekl Zelenka.

"Jenže to je zase krok vedení. Přijde mi, že dělají takové kroky, jen aby se něčím odlišili. Změnit to může akorát pan (majitel Daniel) Křetínský. Musel by se obklopit jinými lidmi. Ale on důvěřuje těm, které tam má. A ti to dělají tak, jak to dělají," dodal.

