Chci se naučit česky, plánuje Alvir. Slavii mu chválil Mešanovič

"Přišel jsem ze Slovinska, kde je dobrá liga pro mladé hráče. Teď přicházím do lepší ligy a budu bojovat o pozici. Budu se snažit dostat do základní sestavy, proto tu jsem. I když vím, že Slavia má široký kádr s výbornými hráči a že to bude těžké, udělám pro to maximum," řekl novinářům na startu přípravy Alvir, který přestoupil ze slovinského Domžale.

Při podpisu smlouvy prohlásil, že chce se Slavií vyhrát ligu a okusit Ligu mistrů. "Myslím, že to reálné je. Viděl jsem pět nebo šest zápasů Slavie, hraje útočně a dává hodně gólů. Je to jeden z největších českých klubů. Přišel jsem sem, abych se zlepšoval a pomohl vyhrát titul," prohlásil dvaadvacetiletý záložník.

Přestože na jeho postu ve středu zálohy panuje ve Slavii velká konkurence, chce si chorvatský fotbalista Marko Alvir na jaře vybojovat místo v základní sestavě. Jedna ze čtyř dosavadních zimních posil Pražanů zároveň plánuje co nejrychleji se naučit česky.

Svůj příchod do Slavie konzultoval s bosenským kanonýrem Murisem Mešanovičem. "Ptal jsem se ho, jaké to tu je. Doporučil mi to, říkal o Slavii jen to nejlepší," podotkl Alvir, jenž v této sezoně zaznamenal ve 20 ligových zápasech za Domžale osm branek.

V minulosti prošel mládežnickou akademií Dinama Záhřeb, úhlavního chorvatského rivala Hajduku Split, který pojí silné přátelské vztahy se Slavií. "Vím to, ale nebojím se. Musíme koukat dopředu, takže to není žádný problém," usmál se Alvir.

Působil i v mládežnické akademii slavného Atlética Madrid. "Hodně mi to pomohlo, byl jsem tam dva roky. Dvakrát týdně jsem trénoval s prvním týmem, takže nyní vím, co je to nejlepší fotbal na světě. Viděl jsem plno zápasů naživo. Mluvím velmi dobře španělsky a teď si plánuji vzít učitele také na češtinu, abych se naučil česky," dodal.

První trénink v roce 2017 mají za sebou fotbalisté Slavie. Hlásily se na něm také čtyři posily, které si trenér Jaroslav Šilhavý vybral. „Jsem s tím spokojený, už moc posilovat nebudeme. Ale věřím, že minimálně jeden hráč ještě přijde," tvrdil zkušený trenér s tím, že jasno může být už brzy. Slavia totiž letí ve čtvrtek na soustředění do Číny.

