Plzeňský Hubník o Slavii: Hodně hráčů z ciziny v kabině nedělá dobrotu

„Pokud je tam hodně hráčů ze zahraničí, určitě to v kabině nebude dělat dobrotu,“ uvedl Hubník po středečním zahájení zimní přípravy. „Prošel jsem hodně týmů, vždycky se tam dělají skupinky. Uvidíme, jak to ve Slavii bude vypadat,“ dodal zkušený stoper.

Slavia se do boje o titul vrací po delší odmlce, na podzim se jí povedlo vklínit mezi Plzeň a Spartu. „Je dobře, že se Slavia vrátila. Pro ligu i pro lidi. Ale pořád doufám, že na konci titul zvedneme my a uděláme pro to maximum,“ přál si jeden z nejlepších stoperů ligy.

Podle plzeňského kapitána Romana Hubníka se aktuální sezona vyvíjí tak, že nyní je hlavním soupeřem Viktorie v boji o prvenství Slavia. Ta je nejen druhá v tabulce, ale v zimě nešetří ani penězi na příchodech výrazných posil. Západočeský lídr ale zdůrazňuje, že příliš mnoho zahraničních hráčů nemusí týmu prospívat.

Slávistický rozmach komplikuje Plzni plány na přestupovém trhu. Západočeši chtěli do svých řad zpátky svého odchovance Jana Sýkoru, který se v Liberci vyšvihl až do reprezentace. Žádaný univerzál ale z nabídek největších českých klubů (Sparta na něj má předkupní právo) nakonec upřednostnil právě Slavii.

„Nejsem přesvědčený o tom, že hráči mají takovou hodnotu, proto na vedení netlačím, aby kupovali hráče za nesmyslné peníze. Nechci šponovat ceny, jsem zvyklý pracovat ve skromnějších podmínkách,“ vysvětlil plzeňský kouč Pivarník, proč klub nechce šroubovat finanční spirálu. „Pro mě je hranice tak 12 až 15 milionů, a to za hotové hráče, kteří budou posilou. Částky jako 30 milionů v českých podmínkách určitě nemají smysl,“ dodal.

Kvalitní hráči za co nejméně peněz

Jeho prioritou je hledání kvalitních hráčů za co nejméně peněz. „Samozřejmě kluby vidí, kolik se tu platí za hráče, a ceny jdou nahoru, ale v Plzni je to nastavené správně. Hráčů na trhu je hodně, i volných. Je to hlavně o skautingu. Na něm se snažíme pracovat,“ prohlásil.

Zaměřuje se hlavně na zahraniční trh, kde se podle něj dají najít zajímaví hráči. „V zahraničí je mnohem větší kvantita volných hráčů a z ní vyplyne i kvalita, když se správně hledá. My jsme na tom začali před půl rokem pracovat, teď je z toho první výsledek Erik Janža. Podobný případ je Jakub Hromada. Budeme se snažit jít i touto cestou,“ naznačil.

Plzeň v zimní pauze dotáhla příchod nadějného slovinského reprezentanta Erika Janžu. Ten po odchodu albánského středopolaře Ergyse Kaceho (ukončení hostování) zůstává v klubu jediným hráčem, který nepochází z Česka či Slovenska.

Mladý obránce se především musí co nejrychleji naučit jazyk. „Jednoznačně. On se musí naučit česky, pokyny a další věci jsou v češtině. Jestli je tady jeden cizinec, stejně jako já se musel podřizovat v zahraničí, cizinci se musí podřizovat tady. Doufám, že bude platný v kabině i na hřišti,“ vzkázal Hubník svému novému parťákovi.

Plzeňský gólman přišel na start přípravy velmi dobře naladěný. Matúš Kozáčik touží s Viktorií potřetí po sobě získat ligový titul. Hlavními soupeři budou Slavia a Sparta. "Je tam ještě víc mančaftů, pro fanoušky jen dobře," říká zkušený brankář.

Hned dvě z vytypovaných posil plzeňských fotbalistů daly v zimě přednost nabídkám hlavních rivalů v boji o titul, trenér Západočechů Roman Pivarník to však bere s nadhledem. Nechce se totiž pouštět do finančních dostihů a platit částky, které neodpovídají kvalitě hráčů. Raději se soustředí na skauting a hledání volných hráčů ze zahraničí.