Brno má zajímavou posilu. "Olin" z Nigérie dával góly za Prešov

Musefiu Ashiru strávil v Prešově půl roku, a i přes týmové trápení na posledním místě tabulky zaujal. Místo přesunu do první Žiliny či stěhování do Belgie zvolil brněnskou Zbrojovku. Rozhodla prý i rychlost jednání.

"Brno mě kontaktovalo jako první s tím, že má obrovský zájem. Ale hlavně bylo první, takže jsem se nerozmýšlel," řekl Nigerijec pro klubový web. Trenér Svatopluk Habanec potvrdil, že Zbrojovka se o Ashirua intenzivně zajímala a realizační tým se za ním několikrát vydal osobně.

Dvaadvacetiletý záložník prošel juniorským týmem dánského Midtjyllandu, kde se před třemi lety probil až do prvního týmu. Dvakrát putoval na hostování, až loni v létě přestoupil do Prešova, odkud si ho vytáhla Zbrojovka. V prvním rozhovoru uvedl, že je hlavně ofenzivně laděný hráč, který podporuje útok z křídel, a jeho největší zbraní je rychlost i schopnost obejít protihráče.

"O Brnu a České republice mnoho nevím, snad jen to, že Česko bylo vždy dobré ve fotbale," svěřil se klubovému webu hráč, kterému už prý v Brně neřekne nikdo jinak než Olin.

"Vnímám to tak, že jdu z Prešova do velkého klubu, do velkého města. Viděl jsem, kolikátí jsme teď, rozhodně to není dobré, ale věřím, že se co nejdříve dostaneme výš. Rád bych v Brně rozdával fotbalovou radost," slíbil fanouškům.