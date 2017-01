Hvězda do ligy? Jablonec vábí Kozáka, jednat má i Hadamczik

Byl by to senzační tah, pokud by se ho Jablonci podařilo dotáhnout do konce. Severočeský klub podle informací deníku Sport usiluje o českého reprezentanta Libora Kozáka! Vytáhlý útočník chce po zdravotních lapáliích restartovat kariéru a opustit anglickou Aston Villu. Tuzemskou ePojisteni.cz ligu tak může na jaře oživit zvučné jméno.

Éru velkých nákupů sice na Střelnici před rokem odpískali, přesto pošilhávají po posile z kategorie těch galaktických. Jablonec podle informací potvrzených ze dvou na sobě nezávislých zdrojů usiluje o útočníka Libora Kozáka.

„Už proběhlo jednání,“ tvrdí jeden z nich. Zapojen do chystané transakce má být i bývalý trenér české hokejové reprezentace Alois Hadamczik, který má blízko k Miroslavu Peltovi a zároveň i Liboru Kozákovi, na něhož kdysi od Opavy koupil práva a následně jej v roce 2008 prodal do Lazia Řím.

Z italského klubu Kozák v roce 2013 přestoupil do Aston Villy, kde mu však kariéru zbrzdila zlomenina nohy a následně i kotníku. Nyní je sice zdravý, ale šance se v anglickém druholigovém klubu pravděpodobně už nedočká. Touží proto po změně.

„Buď odejdu teď, nebo v létě, až mi vyprší smlouva a budu volný hráč. Ale myslím, že Aston Villa by mi problémy s odchodem nedělala ani teď,“ uvedl na konci prosince pro Aktuálně cz osminásobný český reprezentant, který si v národním týmu naposledy zahrál v listopadu 2013.

Scénář Pekhart č. 2?

Oživit kariéru by nyní mohl na severu Čech, byť podle svých slov preferuje zahraničí a návrat do Itálie. Kdyby však neodolal jabloneckému vábení, zažil by v české nejvyšší soutěži premiéru, neboť před odchodem do zahraničí hrál za Opavu ve druhé lize.

„Nevím, kdo je váš zdroj, ale v tuto chvíli nás tento post netrápí. To spíš levá strana, neboť jsme přišli o Matěje Hybše a levonohého máme jen Hanouska,“ reagoval na dotaz výkonný ředitel jabloneckého klubu Petr Flordman.

Jablonec ve středu začal přípravu s novou ofenzivní posilou Jaroslavem Divišem. „Počítáme s ním na pravou stranu zálohy,“ vysvětlil trenér Zdeněk Klucký s tím, že Stanislav Tecl by se přesunul z křídla, kde na podzim převážně nastupoval, na hrot. Tam může hrát i Martin Doležal, Tomáš Wágner, talentovaný Ondřej Mihálik a na šanci čeká i Adam Zreľák. Příchod Libora Kozáka by na tomto postu hodně vyostřil konkurenci.

Jablonec už v minulosti podobný příchod z Ostrovů uskutečnil. V roce 2010 přivedl z Tottenhamu Hotspur Tomáše Pekharta, což byla do té doby největší transakce v dějinách klubu. Pekharta poté poslal na hostování do Sparty a poté prodal do Norimberku. Nyní je možné, že podobný obchod napodobí.