Sýkora odletěl se Slavií do Číny. Sparta na něj neuplatní opci

Fotbalová Slavia je velmi blízko k získání největší zimní posily. Tou by se měl stát liberecký univerzál Jan Sýkora, který už s týmem odletěl na soustředění do Číny. Podle klubového webu by přestup měl být dotažen v následujících hodinách. Naopak podle předsedy představenstva už je Sýkora hráčem Slavie. Jisté každopádně je, že opci na Sýkoru neuplatní Sparta.

"Přestup Jana Sýkory dokončen. Honza je již na palubě letadla China Eastern a s týmem startuje do Číny. Vítej a šťastný let nejen dnes," uvedl Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Ale podle klubového webu ještě Sýkorův přestup není zcela definitivně hotov. "S kádrem, který je aktuálně na cestě do Číny, nastoupila do letadla i nejnovější posila. Do Slavie přichází reprezentant Jan Sýkora. Dostal povolení se připravovat společně se sešívanými. Jeho přestup do Slavie by měl být dotažen v následujících dnech či hodinách," uvedl klub.

Jendání stále probíhají i podle vyjádření Liberce, ten však potvrdil, že Sparta o služby reprezentanta nemá zájem. "Vedení AC Sparta Praha nás informovalo, že neuplatní opci na služby Honzy Sýkory. My jsme mu tak dali svolení odcestovat na soustředění se Slavií. Momentálně ladíme detaily smluv," potvrdil sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.

Sýkora, který měl v Liberci smlouvu do června 2018, prožil životní podzim. Hattrickem v závěrečném předkole pomohl Slovanu do základní skupiny Evropské ligy a tam hned v prvním zápase proti Karabachu zaznamenal v čase 10,69 sekundy nejrychlejší gól v historii soutěže. Odchovanec Plzně, který působil i ve Spartě a Brně, si na podzim připsal také tři starty za reprezentaci.

Kádr Slavie pro soustředění v Číně Brankáři: Jiří Pavlenka, Přemysl Kovář, Martin Otáhal

Obránci: Jiří Bílek, Jan Bořil, Per-Egil Flo, Michal Frydrych, Michael Lüftner, Vojtěch Mareš, Tomáš Jablonský

Záložníci: Marko Alvir, Antonín Barák, Josef Hušbauer, Gino van Kessel, Ruslan Mingazov, Daniel Souček, Tomáš Souček, Jasmin Ščuk, Dušan Švento, Jaromír Zmrhal, Jan Sýkora

Útočníci: Mick van Buren, Muris Mešanovič, Milan Škoda, Lukáš Železník

