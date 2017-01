Rada končí v Příbrami, Jablonec mu nevyjde. Přichází mladý Tobiáš

Příbram to zkusí jinak. V boji o záchranu, který vypadal v jednom ligovém období hodně beznadějně, už se nebude opírat o trenéra Petra Radu. Zkušený kouč opustil tým a přenechal místo talentovanému muži nové nastupující trenérské generace Kamilu Tobiášovi. "Rozcházíme se v dobrém, Petr je kvalitní trenér, který si zaslouží určité finanční podmínky. My jsme propustili několik hráčů a najeli jsme do úsporného režimu, proto k ukončení spolupráce došlo," uvedl prezident Příbrami Jaroslav Starka.