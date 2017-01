Osm klubů během kariéry! Holenda se dostal mezi elitu českých „turistů“

Jsou hráči, kteří by mohli mít u stěhováků slevu, jak často mění adresu. Čelo „Klubu turistů“ doplnil Jan Holenda, pro něhož je Dukla již osmým českým klubem. „Někdo potřebuje obměnu,“ říká Josef Němec, který spolu s Daliborem Slezákem prošel stejným počtem celků. To číslo je rekordem české ligy. Manažeři však při pohledu na bohatý životopis povytáhnou obočí. „Nesignalizuje nic dobrého,“ tvrdí ředitel Liberce Jan Nezmar.

Na jednom pólu je třeba „český Maldini“ Pavel Verbíř, který celou ligovou kariéru prožil na Stínadlech v Teplicích. K druhému extrému se naposledy zařadil útočník Jan Holenda, jenž přestoupil z mistrovské Plzně do Dukly a v nejvyšší české soutěži tak oblékne dres již osmého týmu.

Jestli vás teď napadlo, co je pro fotbalistu ideálnější variantou, jednoznačné odpovědi se nedočkáte. „Je to hrozně individuální,“ přikyvuje Josef Němec, který rovněž v domácí nejvyšší soutěži hrál za osm různých celků, což je dosavadní maximum. Podobnou bilancí se může ještě pochlubit Dalibor Slezák a čerstvě je největším „kluboběžníkem“ i Jan Holenda, do jehož kompletního profesního curriculum vitae navíc mj. patří i působení ve třech ruských klubech během čtyř let.

„Jsou hráči, kterým pomáhá, když znají prostředí, jako například Jirka Novotný ve Spartě. A pak jsou ti, kterým nové prostředí prospívá, co se motivace týká. Není to vůbec nic špatného,“ říká Němec, jenž během třinácti sezon vystřídal osm českých klubů a ještě si na téměř tři roky odskočil do Mexika.

„Je to obdivuhodné, když někdo vydrží v jednom klubu iks let a neustále v sobě nachází nějaký motivační stimul a chuť být lepší a lepší. Já jsem byl všude vesměs maximálně tři roky. Nechtělo se mi někde se držet za každou cenu i přesto, že bych ztratil pozici a nehrál. To jsem raději dres změnil a vůbec mi to nevadilo, spíše naopak,“ nabízí svůj pohled Němec.

Vždy to trkne do očí, říká Nezmar

Jenže vykládejte tohle sportovním manažerům. Ti při pohledu na zaplněné kolonky u minulých zaměstnavatelů musí zpozornět, byť je jasné, že důvody časté změny barev mohou být různé, často i objektivní. „Když hráče neznám a v jeho životopise vidím, že prošel větším množstvím klubů, vždy mě to trkne do očí. Je to o důvod více se hráčem zabývat. Většinou to totiž nesignalizuje nic dobrého,“ prozrazuje sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar, který se s Janem Holendou kdysi potkal jako spoluhráč v Liberci.

Jedná se o průšviháře, problémového jedince? Je málo přizpůsobivý? Jde o někoho, kdo se raději vzdá? Kdo rychle zpohodlní? Na takové otázky si musíte najít odpověď.

„Ale v případě Johnyho Holendy by mě to nijak zásadně neodrazovalo. Byl hráčem Sparty a v mladším věku hodně chodil po hostováních, což se do množství klubů také výrazně promítlo,“ připomíná liberecký sportovní ředitel.

„Zajímal by mě spíše jeho aktuální stav, v jaké je životní etapě, což by zrovna u něj bylo podle mě relativně pozitivní hodnocení. Bouřlivější byl spíše v mládí a možná i proto v úvodu vystřídal více klubů, než bylo zdrávo. Teď mi přijde, že už je to jiný Holenda,“ uzavírá Nezmar.