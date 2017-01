Palmy, hory, slunce. Sparta je na soustředění ve španělském ráji

Před startem zimního bloku to byl velký otazník. Jaký je stav Tomáše Rosického, jenž vinou problémů s achillovkou na podzim odehrál pouze dvacet minut? Hvězdný středopolař stále není fit, i nadále si bude plnit individuální plán. V neděli odpoledne ovšem s dalšími hráči Sparty nasedl do letadla a zamířil na první španělské soustředění. Někdejší hráč Arsenalu či Borussie Dortmund se má na co těšit. Prostředí mrazivého Strahova a umělé trávy totiž nahradí španělský ráj.

Letenští se tentokrát rozhodli pro změnu, oblíbený Jerez vyměnili za Marbellu. Na jejím předměstí, zhruba třicet kilometrů severně směrem do vnitrozemí, dnes naplno odstartují kondiční přípravu na druhou polovinu soutěžního ročníku. Podmínky budou mít Rosický i jeho parťáci ideální. Teplota tu přes den šplhá ke dvaceti stupňům, hotelový komplex leží pod vrcholky hor, jimž dominuje monumentální hrad Montemayor.

Sparťané tu mají všechno po ruce. Tělocvičnu, zázemí pro regeneraci, bazén. Na hřiště vidí přímo ze svých pokojů. Pouze nad jeho kvalitou se ovšem vznáší otazník. Plac sice leží jen několik desítek metrů od hotelu, trávník je však posetý drny i vyšlapanými místy. Často chyběly i celé pásy zeleného porostu, které nahradil písek. Ještě v neděli odpoledne se na trávníku usilovně pracovalo, aby byl pro hráče připraven.

Jinak budou mít hráči jako tradičně veškerý komfort a servis. Autobus s jejich výbavou vyrazil z Prahy už ve čtvrtek večer, po necelých dvou dnech byl na místě. Výprava dosedla na letiště v Málaze v neděli krátce před devátou večer.

V Marbelle budou David Lafata, Bořek Dočkal a spol. především nabírat fyzickou kondici, pouze na tenhle aspekt se ovšem týdenní soustředění nezúží. „Chceme si osvojit principy hry, které máme v plánu přenést do zápasů během jarní části. Máme určité představy a bude důležité, abychom je předali hráčům a ti je uplatnili v zápasech,“ vysvětlil už na zahájení přípravy hlavní trenér a sportovní ředitel v jedné osobě Tomáš Požár.

Sparta ovšem hned na úvod přípravy počítá ztráty. Zdravotní problémy nepustily do Španělska Ondřeje Zahustela a Davida Březinu, obránce Costa Nhamoinesu pak reprezentuje Zimbabwe na Poháru afrických národů. Pro zranění kolena je do konce sezony mimo hru i záložník Martin Frýdek.

Na jih Evropy tak vyrazilo dohromady 27 hráčů, nechybí ani obě zimní posily Néstor Albiach a Bogdan Vatajelu. V rámci týdenního bloku sehraje Sparta jedno přípravné utkání, ve čtvrtek vyzve v nedalekém městečku Sotogrande bundesligový Freiburg.

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje ve Spartě? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>

Pro plné rozlišení klikněte na obrázek

720p 480p 360p 240p REKLAMA Trenér Sparty Požár o návratu Rosického, nových posilách i jednání o Sýkorovi • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Ligový podzim v 60 sekundách: AC Sparta Praha • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p <p>Po 144 dnech se Tiémoko Konaté vrátil zpátky do prvního týmu Sparty. Trucování kvůli neuskutečněnému přestupu do Steauy Bukurešť, po kterém následovalo přeřazení do juniorky, je minulostí. Nyní se hbitý záložník znovu pokusí získat důvěru letenské kabiny i podrážděných fanoušků. „Žádáme příznivce, aby měli stejný přístup jako my a dali Timimu druhou šanci,“ uvedl na středečním startu zimní přípravy hlavní trenér a sportovní ředitel Tomáš Požár.</p> REKLAMA Konaté dostal milost od vedení Sparty. Na tréninku si ale kopal sám • VIDEO iSport TV