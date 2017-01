Dočkal chválí posilu Néstora a hlásí: Sparta bude chtít diktovat tempo

Do jarní části ligy půjdete s bodovou ztrátou na Plzeň i Slavii. Může být výhoda, že budete trochu v jejich stínu?

„Nemyslím si, že to je výhoda. Na Spartu bude tlak pořád, děláme si ho na sebe sami. Nejsme spokojení se současným umístěním, nechceme se rvát o druhé nebo třetí místo. Chceme udělat titul. Situace není vůbec jednoduchá, na podzim týmy byly schopné udělat vítěznou sérii zápasů, která se nám nepovedla. Pokud bychom to na jaře zvládli, tak jsme schopní se dotáhnout a udělat boj o titul otevřený a vyrovnaný. Ten současný bodový distanc chceme smazat.“

Jak je důležité, že se vám oproti podzimu výrazně vyprázdnila marodka?

„Z tohoto pohledu je to zásadní. Těžko se pracuje s kádrem dvanácti hráčů, když jich v nabitém programu potřebujete mít třeba dvaadvacet. To je velký rozdíl. Z mnoha pohledů je důležité, aby se všichni dali dohromady a trenér měl různé varianty a rozšířily se mu možnosti. Navíc je klíčové, když cítíte uvnitř týmu konkurenci, než když hráči vědí, že budou hrát tak jako tak, protože nikdo jiný k dispozici není.“

Jednou ze zimních posil je Néstor Albiach. Jak se těšíte na spolupráci s hráčem, který je vám typologicky hodně blízko?

„Já se těším, až ho uvidím v zápasech. Něco jiného je, když ho sledujete jako soupeře a když ho máte v týmu. Chci ho víc poznat, herně na mě v Dukle dělal dobrý dojem, je to zajímavý hráč. Do naší hry by mohl přinést jižanské sebevědomí na balonu, na nich je to vždycky vidět. Je znát, že když k němu přijde míč, tak ví, co s ním má dělat, nezmatkuje. To od něj očekávám a doufám, že to naplní. Věřím, že bude platný hráčem.“

Hlavně v závěru podzimu se vaše hra změnila. Nebyli jste tak dominantní na míči, ale dařilo se vám chodit do nebezpečných protiútoků. Jaká by měla být Sparta na jaře?

„Je dobře, že nás ta situace naučila novou variantu. Předtím jsme vždycky chtěli dominovat, hráli jsme pořád stejně, ne ve všech zápasech se to pak dařilo. Tohle může být dobré, máme další variantu. Ale první volbou bude, že budeme chtít diktovat tempo hry a mít utkání pod kontrolou. V Evropě ale často průběh hry napovídá, abychom se soustředili na tu druhou variantu. Je to jedno z velkých pozitiv podzimu.

