Placírka, nárt, Rosický je přesný jako stroj. Trénoval už i s míčem

V pondělí ještě byl pro Rosického míč tabu. Až na jedinou výjimku, kdy si vyměnil přihrávku se spoluhráčem Lukášem Marečkem, se k němu pořádně nedostal. Věnoval se výhradně kondičním a koordinačním cvičením, ve svém prvním ostřejším tréninku v rámci zimní přípravy navíc potřeboval zjistit, jak jeho kotníky zareagují na kopačky.

Znovu po čtyřiadvaceti hodinách vyběhl na trávník ve španělské Marbelle. Záložník Sparty Tomáš Rosický v úterý odpoledne absolvoval další tréninkovou jednotku přímo na hřišti, oproti pondělku se zase posunul o kus dál. Ke cvikům na výdrž a sílu si totiž nově přibral i balon. Podívejte se, co s ním dělal!

Úterní dopolední trénink bývalý hráč Arsenalu znovu vynechal, místo na hřiště zamířil do posilovny. Odpoledne už ale na trávníku nechyběl. Po důkladné masáži lýtek a krátkém protažení přišla na řadu práce s míčem. Kondiční trenér Tomáš Malý ho vyhazoval do vzduchu, Rosický střídavě levou a pravou nohou vracel. Nejprve placírkou, potom i nártem. Jednou mu míč po zásahu pravačkou trochu ulétl, jinak to ovšem byly strojově přesné balony přímo do rukou trenéra.

Následovalo další nabírání fyzické kondice. Výběhy kolem hřiště, cviky na zrychlení kroku i prostorovou orientaci, tím vším si Rosický v úterý odpoledne prošel. A znovu bylo na jeho tváři znát, jak si pobyt na zeleném pažitu užívá. „Je to fajn, Tomáš má dobrou náladu, prohodí pár forků. To je signál, že jde všechno správným směrem,“ kvituje útočník Václav Kadlec.

Ve čtvrtek Spartu čeká úvodní přípravný duel proti Freiburgu. Je vyloučeno, že by do něj Rosický nastoupil. Na druhém soustředění, které Letenští absolvují na přelomu ledna a února, už by ale do hry zasáhnout mohl. Právě kolem tohoto termínu by se mohl podle hlavního kouče Tomáše Požára hvězdný záložník připojit k prvnímu týmu. Zatím je na nejlepší cestě, aby se mu to povedlo.

Fotbalisté Sparty zahájili první soustředění ve Španělsku. Za takřka ideálních podmínek na přírodním trávníku polykají tréninkové dávky v přípravě na jarní část sezony. "Chceme se tady zaměřit i na herní věci, které bychom rádi předvedli i v zápasech," říká trenér David Holoubek.

Tomáš Rosický je znovu v akci. Sice se stále nepřipravuje společně s týmem Sparty a dodržuje individuální plán, na kondičním soustředění ve španělské Marbelle se ovšem nijak nešetří. V pondělí odpoledne na trávníku strávil více než hodinu, po sérii cvičení na obratnost absolvoval dlouhý výběh s pravidelným přechodem do rychlosti. Další čas pak trávil nabíráním síly v posilovně.