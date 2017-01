Pivarníka potěšili mladíci i posily. Ukázal se Chrien, Janža nedal penaltu

Pivarník pro utkání nachystal dvě jedenáctky. V prvním poločase na promrzlé umělce v Luční pobíhal i navrátilec Martin Chrien. Slovenský reprezentant do 21 let, kterého si klub stáhl z hostování v Ružomberoku, nastoupil na místě podhrotového záložníka a nevedl si špatně.

„Jsme s ním hodně spokojení. Poslali jsme ho na hostování proto, aby tam stabilně hrál. Chystáme si hráče tak, aby se rozvíjeli a posouvali dál a ve správný okamžik si je vezmeme zpátky. Na trénincích i dneska v zápase zatím vypadal velmi dobře,“ pochválil nadaného svěřence trenér Pivarník.

Martin Chrien se na podzim blýskl na hostování v Ružomberku, kde prý získal sebevědomí, a teď se chce poprat o místo v sestavě Plzně.

Chrien má za sebou velmi slušný podzim, na Slovensku ho vyhlásili největším vytrvalcem ligy. Kvality ukázal i proti Domažlicím. Vyhrával souboje, dostával se do šancí a jeho výkonu chyběla pouze gólová radost.

„Jsem rád, že tady můžu být. Beru to jako motivaci dál na sobě pracovat. Budu se snažit poprat se o místo v sestavě,“ popsal skromně po prvním poločase. „Půlrok na Slovensku mi určitě pomohl, hrál jsem tam, dal i nějaké góly. Psychicky mě to zvedlo, jen je třeba dál makat. Je jen na trenérovi, jestli mi dá šanci.“

V druhém poločase dostali v plzeňském dresu prostor další nové tváře. S kapitánskou páskou si na stoperské místo stoupl Tomáš Hájek, zimní posila ze Zlína. Na levém obránci vystřídal Davida Limberského mladý Slovinec Erik Janža, momentálně jediný plzeňský hráč s jinou než českou a slovenskou národností.

Plzeň - Domažlice: Parádní volej Pavla Fořta na 1:1

Zápas proti třetiligovému soupeři nemohl naplno odkrýt kvality či nedostatky jednotlivých hráčů, zimní posily se ale zatím jeví velmi dobře. Výkon Eriku Janžovi pokazil jen samotný závěr, kdy nedal penaltu.

„Líbí se mi (Janža) hodně. Je výborně fyzicky připravený, rychlostní typ hráče, velmi dobrý i technicky a silný do kombinace. Jsem s ním spokojený,“ pochválil Pivarník novou konkurenci pro Davida Limberského.

„Každému konkurence pomůže. Na jaře není tolik zápasů, ale pokud hrajeme na podzim v pohárech, pro Davida je hodně složité nastupovat každý třetí den. Je tam i obrovské riziko zranění, alternace určitě potřebujeme,“ vysvětlil západočeský kouč.

Plzeň chce ještě jednoho hráče pod hrot

Zápas v plzeňském dresu si poprvé vyzkoušel i Tomáš Hájek, ještě na podzim kapitán Zlína. „Na tomhle postu jsme poddimenzovaní, potřebovali jsme najít kvalitního stopera. Plzeň dlouhodobě měla málo leváků, pro mě byla obrovská priorita to změnit. Teď máme stopera leváka (Hájek), přišel i levý bek (Janža), v létě jsme přivedli levonohého Zemana. Priorita byla, aby stoper byl levák,“ vysvětlil Pivarník.

Fotbalová Plzeň má za sebou první přípravný zápas, s Domažlicemi si poradila v klidu 5:1. Jak se kouči Pivarníkovi líbil výkon zimních posil či koho by ještě v týmu rád přivítal?

Západočeši v zimě přivedli zatím tři fotbalisty (Hájek, Janža, Chrien), uvažují ještě o nákupu podhrotového hráče. „Pokud takový typ najdeme, toho hráče vezeme. Ale víme, že tady máme kvalitu a nepotřebujeme to řešit za každou cenu,“ zdůraznil Pivarník. „Hlavatý, i když je to hodně mladý hráč, se ukazuje velmi dobře. Tomáš Hořava na tomto postě hrával na podzim, je tam Martin Chrien. Nijak na to netlačíme,“ dodal trenér, že je s aktuálním kádrem velmi spokojený.

S mužstvem jsou v přípravě i hráči z mládežnických celků, dva z nich (Piroch, Hlavatý) se proti Domažlicím zapsali mezi střelce.

Plzeň hraje v sobotu ještě jednu přípravu v domácích podmínkách, od 10:30 nastoupí v tréninkovém areálu v Luční ulici proti druholigovému Ústí nad Labem. V rámci zimní přípravy pak tým čekají dvě soustředění ve Španělsku, kde už budou hráči trénovat i hrát zápasy v mnohem příznivějších podmínkách.