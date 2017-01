Lafata vybral PĚT tvrďáků z obrany: Bolí to od Hubníka, Holek se nezdá

Zápas co zápas svádí osobní souboje s ligovými stopery. V pokutovém území to sparťanský kapitán David Lafata nemá vůbec lehké. Kdo je podle jeho názoru nejtvrdším obráncem v ePojisteni.cz lize? „Na první místo patří Roman Hubník. S ním to opravdu bolí,“ přiznal kanonýr Letenských. Do výběru dal i dva své současné spoluhráče, se kterými se potkává na tréninku. „Takový Mario Holek se nezdá,“ směje se Lafata. Na to, koho ještě vybral, se podívejte ve videu.