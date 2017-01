Od kluků k áčku Sparty. Vést mladé a pak Lafatu, není snadné, říká Havlíček

Už ve čtvrtek po obědě čeká Spartu první přípravný zápas v novém roce. Na španělském soustředění vyzvou Letenští osmý celek bundesligy Freiburg. „Čeká nás kvalitní soupeř, my to bereme spíš z kondičního pohledu, ale chceme si i zkusit nějaké nové herní prvky,“ prozradil ve středu jeden z trenérů Petr Havlíček, který v zimě rozšířil realizační tým Sparty.

Ještě na podzim se věnoval sparťanskému dorostu do 16 let. Od ledna však Petr Havlíček povýšil a zamířil o patro výš k prvnímu týmu, kde znovu navázal na úspěšnou spolupráci s Davidem Holoubkem.

„Je to něco jiného. Když jsem se dozvěděl, že se přesunuji k A týmu, říkal jsem si, kdy se konečně probudím, a někdo mě propleskne, co se mi to zdálo za sen,“ směje už pátý člen trenérského štábu Sparty.

Zároveň si ale 33letý trenér musí zvykat na své nové svěřence, kteří už nejsou v dorosteneckém věku. Někteří z nich (Tomáš Rosický, David Bičík a David Lafata) jsou dokonce starší než on sám. „Není to jednoduché, když mluvíte před 16letými kluky a pak máte něco říct Davidu Lafatovi, který nastřílel 194 gólů a je pátý v historické tabulce střelců,“ vysvětluje Havlíček.

Už ve čtvrtek ale Spartu čeká první ostrý zápas v novém roce. Na španělském soustředění bude čelit bundesligovému Freiburgu. „Chceme ten duel maximálně odpracovat, i když do něj jdeme spíš z kondičního pohledu, budeme se z něho chtít následně poučit,“ tvrdí nejmladší člen realizačního týmu Sparty.

Kadlec: Lepší 25 hráčů, než trénovat v jedenácti

V první polovině sezony byl železným mužem Sparty. Obránce Michal Kadlec byl takřka neustále vytěžován a těsně před zimní pauzou přiznal, že podobnou marodku, která Letenské v průběhu podzimu zasáhla, ještě nezažil.

To je však minulost. Nyní už si užívá zase pořádně nabitý kádr, ve kterém se každý pere o své místo. „Je to až nezvyklé, vidět tolik kluků na tréninku,“ směje se. „Jsme rádi, že nás není jedenáct, ale kolem těch pětadvaceti. Fušujeme se k lepším výkonům,“ říká zkušený stoper.

A v hlavě už má první přípravný zápas s Freiburgem. „Je v jiné fázi přípravy. Zatímco my jsme stále ještě na začátku, oni se už soustředí na bundesligu,“ tvrdí. „Co vím, tak od nás snad bude hrát každý jen poločas. Je to ale super, že se můžeme poměřit s takovým soupeřem,“ dodal.

