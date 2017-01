Slavia v Číně remizovala 0:0. Co jsme nedali, to je umění, nechápal Šilhavý

Šilhavý tentokrát nasadil 19 hráčů. Z pětadvacetičlenného kádru na soustředění nehráli kvůli drobným potížím norská posila Flo, stoper Bílek a útočník Mešanovič, na trávník se nedostali ani mladíci Daniel Souček s Marešem a brankář Otáhal.

Zatímco gólmana, zálohu a útok kouč v poločase prostřídal, obranu nechal ve stejném složení a pouze po hodině hry vyměnil levého beka Šventa za Jablonského.

Druhý celek české ligy poté v závěru vystupňoval tlak, ale domácího brankáře překonat nedokázal. Dvakrát se neprosadil Ščuk, gól nedal ani Hušbauer a v poslední šanci Železník hlavičkoval mimo.

„Měli jsme snad deset vyložených šancí. To, co jsme neproměnili do prázdné branky, to je umění,“ nechápal Šilhavý. Na vině bylo podle zkušeného trenéra i to, že jsou slávisté v kondiční přípravě. Vymlouvat se na to ale nechtěl.

„Góly jsme měli jednoznačně dát, pak by se ten zápas odvíjel jinak. Kluci byli po těch šancích frustrovaní, byli podráždění a reagovali špatně, zavinili jsme si to sami,“ tvrdil.

„Z výsledku jsme zklamaní, ale jak jsem říkal minule, i tahle utkání nám dávají informace o jednotlivých hráčích ať už z pohledu kvality, tak přístupu a morálky. Je to určitě poučné a splnilo to účel,“ doplnil Šilhavý.

Přípravné fotbalové utkání:

Chaj-nan Boying Seamen (Čína) - Slavia Praha 0:0



Sestava Slavie:

I. poločas: Pavlenka - Bořil, Lüftner, Frydrych, Švento - T. Souček - Sýkora, Alvir, Barák, Zmrhal - Škoda.

II. poločas: Kovář - Bořil, Lüftner, Frydrych, Švento (61. Jablonský) - Van Kessel, Hušbauer, Ščuk, Mingazov - Železník, Van Buren. Trenér: Šilhavý.