Plzeňský Poznar: Jsem v nejlepším klubu v Česku. Konkurence pomáhá

Na konci srpna zamířil ze Zlína do Plzně, ale zatím se v kádru mistra naplno neprosadil. „Beru to tak, že na podzim hráli ti s lepší formou,“ přiznává útočník Tomáš Poznar. Na začátku zimní přípravy je ale odhodlaný, v zápase proti Ústí nad Labem se trefil. Navíc ho potěšilo, že do týmu přišel jeho bývalý parťák ze Zlína obránce Tomáš Hájek. A chválí také další plzeňskou posilu Erika Janžu.