Trenér Sparty Požár: o rozdělení rolí s Holoubkem i situaci kolem Koubka

O jednání s Jindřichem Trpišovským

„S Jindrou jsme jednali intenzivně v průběhu podzimu. Když měla přijít první změna, Jindra vyhodnotil, že není optimální čas, nebyl o správnosti toho kroku přesvědčený. V závěru podzimu nastalo to, o čem jsem mluvil. Sám si vyhodnotil, že to pro něj není úplně jednoduchá chvíle, jak přijít do Sparty a ani my jsme v té době necítili, že bychom chtěli nějakou výraznou změnu dělat.“

Jak mají rozdělené role s Davidem Holoubkem

„Role jsou jasně dané, máme je vykomunikované, nechci ale chodit do detailů. Jsem nejen hlavní trenér, ale i sportovní ředitel. Mám největší zodpovědnost za výsledky týmu a práci všech lidí, kteří kolem týmu jsou včetně hráčů. Z našeho rozhodnutí je jistě patrné, že význam Davida Holoubka je velmi výrazný, prostor ode mě samozřejmě dostává nadstandardní . Mám z té spolupráce velmi dobrý pocit, v komunikaci nám pomáhá, že máme velmi podobný pohled na fotbal, i na to, jak se vyvíjí. Shodujeme se v tom, jak by měl vypadat tým, jak hráči na jednotlivých pozicích. Vzájemné debaty mě hodně baví.“

Kdo má poslední slovo při určení sestavy

„Už tu zkušenost máme, protože jsme v podobném modelu pracovali na podzim. Situace, kdy bychom se neshodli, nenastane, složení základní sestavy vzniká týmovou komunikací mezi trenéry a mnou, z ní vždycky vzejde, s čím chceme do zápasu jít.“

O dalším posilování v zimním období

„Pokud bychom měli být na trhu ještě aktivní, musela by to být velmi dobrá příležitost pro přivedení kvalitního hráče, případně bychom museli reagovat na nějaká zranění. V tuhle chvíli neplánujeme, že bychom příchodem hráčů do týmu ještě zasahovali.“

Jaká je situace kolem brankáře Tomáše Koubka, který má nabídky z ciziny

„Odpovím trochu obecně. Strašně rád vidím přicházet skvělé hráče do týmu, je radost, když se něco takového povede. Zároveň ale strašně nerad vidím dobré hráče z mužstva odcházet. Nepřemýšlíme v tuhle chvíli o tom, že by hráči ze základní sestavy měli opouštět tým. Jsme pořád součástí Evropské ligy, v naší soutěži hrajeme o nejvyšší mety. Nedokážu si představit, že by nás měl některý klíčový hráč opustit. Ve fotbale a v životě se nedá vyloučit nic. Ale budu se opakovat, velice nerad vidím odcházet hráče, kteří mají pro Spartu přínos. A ten Tomáš jednoznačně má.“

Jak je těžké čelit zvýšené finanční síle Slavie na přestupovém trhu

„Samozřejmě, Slavia se přidala k nám a Plzni, společně můžeme oslovovat ty nejlepší hráče. Že jsme třeba měli všichni tři zájem o Néstora, vypovídá o kvalitě hráče, ale také to potvrzuje, že těch hráčů opravdu není moc. Jsou to spíš jednotlivci. Proto se velmi často někde potkáte a pak záleží na komunikaci a přesvědčení hráče. U Néstora jsme zrovna byli úspěšní my. Jedna věc je, že máte nějaké zdroje, což je vždycky příjemné, když jste v klubu, který může investovat. Pak s nimi ale musíte umět zacházet a investovat správně, to už klade nároky na znalost prostředí. U českých hráčů se v zájmu budeme potkávat, světový trh je tak velký, že si každé kandidáty najdeme po své linii.“

O herním stylu Sparty pro jaro

„Je pravda, že Sparta v závěru podzimu trochu změnila tvář, ale bylo to především tím, že jsme se přizpůsobili stavu, který tu byl. Ale považujeme se za velký klub, máme přímou zodpovědnost za český fotbal. Milujeme vítězství, chceme vyhrávat, ale strašně nám záleží i na tom, jak. Chceme být silní a dominantní. Jsou zápasy, kdy se to daří. Pak jsou případy, kdy se musíme přizpůsobit konkrétnímu průběhu duelu. Tým musí mít zažito víc variant, aby uměl reagovat i v průběhu utkání. Zásadní je, abychom měli natolik silné hráče a herní strategii, abychom mohli být dominantní a vyhrávali zápasy způsobem, který bude bavit.“

O Tomáši Rosickém

„Na Tomášovi vidím, že se cítí dobře, je šťastný a věří, že se vrátí. Mám z toho radost a doufám, že ho budeme moci na jaře využít. Není to tak, že bych po něm chtěl přesný termín, kdy se připojí k týmu. Blíží se to, ale pro nás je teď hlavní, že se cítí dobře, je pozitivní. Věřím, že by to mohlo být dobré.“

