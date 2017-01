Fenin v Brně hrát nebude! Angažmá mu zhatilo zraněné rameno

Už se zdálo, že by útočník Martin Fenin mohl dostat další a zřejmě poslední šanci na restartování kariéry, když se začal připravovat s brněnskou Zbrojovkou. Ačkoliv to ještě před pár hodinami vypadalo na to, že bude bojovat o místo v týmu, dnes čtrnáctý tým ePojisteni.cz ligy oznámil konec spolupráce. Podle prohlášení klubu končí vicemistr světa do dvaceti let z roku 2007 kvůli následkům dřívějšího zranění ramene.