Kadlec v TAK URČITĚ: Můj odchod z Frankfurtu byl asi uspěchaný

O přestupu za 73 milionů a výkonech na podzim

"Samozřejmě vím, že to je ohromná částka, takže když ty výkony na podzim nebyly ideální, tak to člověka mrzí a ví, že by tu důvěru měl splatit. Nejhorší to bylo po zápase reprezentace doma s Azerbajdžánem (0:0), to mi lidi psali že jsem hroznej, ať to zabalím.

O podzimní kolísavé formě Sparty

"Pamatuju si, že jsme porazili 3:1 a Inter a o víkendu hráli 3:3 v Brně, které v té době nebylo v úplně ideálním rozpoložení. Já na to odpověď neznám, každý hráč jde do zápasu s tím, že bojuje o čest klubu i svoji, že chce to Brno porazit, ne to odchodit. Ale samozřejmě týmy hrají úplně jinak, Inter proti nám asi taky nehrál úplně tak, jak by měl, my hráli na brejky, což by nám v lize nevyšlo a ani lidem by se to nelíbilo. Jak nám vyšel zápas s Interem, tak Brnu vyšel zápas s námi."

O zápasovém vytížení

"Radši budu mít dva nebo tři zápasy týdně, než abych dvoufázově trénoval a byl celý den zavřený na stadionu. Tělu dva až tři dny stačí na to, aby pak člověk podal optimální výkon. Když se všichni uzdravíme, tak budeme mít tým dost silný na to, abychom ztrátu dotáhli a Plzeň ještě potrápili."

O kritice Lukáše Zelenky vůči Spartě

"Kdyby byl Lukáš Zelenka na každém tréninku a zápasu Sparty, tak neřeknu nic, měl by přehled. Ale takhle mi přijde zbytečné na to reagovat." (Zelenku naštvala Sparta kvůli Rosickému. Více čtěte ZDE>>>)

Do Sparty se vrátil za rekordních 73 milionů korun, dvěma góly pomohl porazit i slavný Inter Milán, na konci října ale skončil na marodce. Teď se Václav Kadlec připravuje na návrat na trávníky a chce ještě zabojovat o ligový titul. V rozhovoru pro pořad O2 Sport Tak určitě, který vzniká ve spolupráci s iSport.cz, hovořil čtyřiadvacetiletých útočník třeba i o uspěchaném odchodu z angažmá ve Frankfurtu.

O Tomáši Rosickém

"Věřím, že se vrátí, podstupuje toho dost a vypadá to dobře. V kabině byl víceméně celý půlrok, jen nám bohužel nemohl pomoci na hřišti. Trénovat s ním je super, vypadá, že všechno dělá lehce. Podobně jsem to zažil v Dánsku, kam přišel Rafael van der Vaart, který sice má to nejlepší už za sebou, ale když jsme hráli pět na pět a někdo ho dostal do týmu, hned se mu hrálo líp."

O rozdílnosti jeho návratů do Sparty

"V roce 2016 jsem byl určitě lépe fyzicky připravený. Sice jsem předtím za půl roku ve Frankfurtu odehrál asi tři zápasy, ale měli jsme trenéra, pod kterým jsme museli běhat s GPSkou, takže si člověk vůbec nevydechl. Teď jsem odehrál za tři měsíce skoro 30 zápasů, což jsem nehrál snad za dva roky, takže to zranění bylo asi i z toho, že toho na mě bylo moc."

O porovnání Sparty a Midtjyllandu

"Tréninky tam jsou super, jsou tam ochotní lidé. Ale Sparta je profesionálnější klub co se týče třeba regenerace, když je hráč zraněný. Byl tam klučina z Chorvatska, který si zlomil prst, a oni mu řekli, ať je týden doma a pak přijde a uvidíme."

O svých přestupech

"Neřekl bych, že návrat z Dánska byl nějak uspěchaný. Ale odchod z Frankfurtu asi ano, měl jsem ještě chvíli vydržet. Když jsem ten přesun řešil, říkal jsem si, že situace se jen tak nezmění a podlehl tomu. Návrat z hostování ze Sparty byl super, sledovali mě, vrátil se trenér, který mě do Frankfurtu přivedl, vyšly mi přáteláky. A pak jsem dostal šanci někdy ve 4. kole, v 60. minutě mě vyndali a už jsem si nezahrál. Sice jsem to nezabalil hned a trénoval, ale asi jsem mohl ještě půl roku vydržet, zvlášť když přišel nový trenér."

O jazykové bariéře v Německu

"Já jsem si zvyknul, že jméno Kadlec je v novinách zajímavější, než jména jiná. Když jsem se za půl roku nenaučil německy, řešilo se to. Když se to nenaučí někdo jiný, kdo tam hraje, nikoho to nezajímá. Když jsem po roce dělal rozhovory pro klubovou televizi, nikdo už nenapsal, že Kadlec německy umí."

O plánech do budoucna

"Ve Spartě mám čtyřletou smlouvu a nevím, jestli tam je výstupní klauzule, přece jen ten transfer něco stál. Chtěl bych se ještě podívat ven, ale určitě ne do ligy jako je turecká nebo ruská. Klidně bych zkusil znovu bundesligu a dokázal sobě a lidem, že na to mám. Musím být zdravý a věřím, že to půjde."

Václav Kadlec

Datum a místo narození: 20. května 1992, Praha

Kluby: Sparta Praha (od 2016), Midtjylland (2016), Sparta Praha (2015), Eintracht Franfurt (2013-2015), Sparta Praha (2008-2013), Bohemians 1905 (1997-2008)

Největší úspěchy: mistr ligy 2010, 2014 (se Spartou)

Ocenění: Talent roku v anketě Fotbalista roku (2010)