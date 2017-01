Nabídka na Vukadinoviče: Slavia může platit 3 roky, roli hrají poháry

Boj o příchod Vukadina Vukadinoviče do Slavie vrcholí. Pražský klub dal na středečním jednání Zlínu konečnou nabídku, odpověď padne dnes. Jaká bude? Spíš to vypadá, že se srbský záložník oblékne do červenobílé. I proto, že Slavia nabízí kromě základní přestupové částky zajímavé bonusy a hráčskou kompenzaci.

Zlín dosud odmítal všechny nabídky Slavie , ty původní dokonce označoval ústy trenéra Bohumila Páníka za „neadekvátní a degradující“. Možná to už vypadalo, že k dohodě nedojde, zvlášť když slávistický šéf Jaroslav Tvrdík prohlásil, že víc než patnáct milionů jeho klub nevydá.

Jednání ovšem nadobro nikdy neskončila. „Celou dobu tvrdím, že Slavie je pro Vukadina nejlepší řešení. Jsem rád, že kluby dále jednají,“ řekl Sportu hráčův manažer Pavel Zíka.

Martin Krob, generální ředitel Slavie, si včera sedl ke stolu se zlínským majitelem Zdeňkem Červenkou. Podle informací Sportu mu měl předložit následující návrh – patnáct milionů ihned, k tomu na jarní hostování útočníka Lukáše Železníka a výhledově pět milionů za postup do Ligy mistrů, respektive dva miliony za postup do Evropské ligy, a to za každý rok Vukadinovičovy smlouvy.

Ta smlouva má být na dlouhých tři a půl roku, takže čistě teoreticky, a ideálně pro obě strany, by si Zlín v případě pravidelného postupu do Ligy mistrů polepšil o třikrát pět milionů. Celkem by tedy dostal za Vukadinoviče hned 30 milionů.

To je patrně příliš odvážná představa, ale drobnější miliony za Evropskou ligu se při současné síle Slavie s realitou nutně nemíjejí. I proto zdroj Sportu tvrdí, že je vlastně hotovo, i když papíry ještě podepsané nejsou.

Co Slavia nabízí Zlínu podle informací Sportu za Vukadinoviče - 15 milionů korun - 5 milionů za případný postup do Ligy mistrů (a to v každém z následujících tří let) - 2 miliony za případný postup do Evropské ligy (a to v každém z následujících tří let) - Lukáše Železníka na jarní hostování

