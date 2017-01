Vukadinovič zůstává ve Zlíně! Klub odmítnul nabídku Slavie

Velká přestupová sága končí bez dohody. Vukadin Vukadinovič zůstane i v jarní části ePojisteni.cz ligy hráčem Zlína, který odmítl nabídku Slavie. Pražský klub nabízel za srbského ofenzivního univerzála kromě základní přestupové částky podle informací deníku Sport zajímavé bonusy a hráčskou kompenzaci. Ani to však nakonec Zlín nepřimělo pustit jednu ze svých opor.

Zlín odmítal všechny nabídky Slavie , ty původní dokonce označoval ústy trenéra Bohumila Páníka za „neadekvátní a degradující“. Ještě včera si Martin Krob, generální ředitel Slavie, sedl ke stolu se zlínským majitelem Zdeňkem Červenkou. Podle informací Sportu mu měl předložit následující návrh – patnáct milionů ihned, k tomu na jarní hostování útočníka Lukáše Železníka a výhledově pět milionů za postup do Ligy mistrů, respektive dva miliony za postup do Evropské ligy, a to za každý rok Vukadinovičovy smlouvy. Jednání nakonec k dohodě nevedla.

Co Slavia nabízela Zlínu podle informací Sportu za Vukadinoviče - 15 milionů korun - 5 milionů za případný postup do Ligy mistrů (a to v každém z následujících tří let) - 2 miliony za případný postup do Evropské ligy (a to v každém z následujících tří let) - Lukáše Železníka na jarní hostování

