Musím to vstřebat, hlesl Vukadinovič. Od Zlína však dostane prémii

Dostal nejlepší nabídku na hráče za celých 16 let, co stojí v čele zlínského fotbalu. Přesto ji Zdeněk Červenka odmítl a záložníka Vukadina Vukadinoviče (26) do Slavie nepustil. Tanec milionů mu nezamotal hlavu natolik, aby oslabil tým. „Upřednostnili jsme sportovní hledisko před ekonomickým. Vukadin zůstává,“ prohlásil majitel FC Fastav Zlín.

Zprávu o konečném verdiktu zavolal dnes ráno manažer Zdeněk Grygera do Edenu. „Poděkovali jsme za nabídku a velice seriózní jednání,“ podotkl bývalý reprezentant. „Ale jsme dnes v nějaké pozici, hrajeme o evropské poháry a chceme jít touto cestou. Myslím, že to na Slavii pochopili,“ dodal.

Aby nebyl Vukadinovič zapšklý, chce ho klub motivovat individuální finanční prémií. Trenér Bohumil Páník tak může dál se svým klíčovým borcem počítat. „Jsem velice rád, že to tak dopadlo. Vukadin je pro nás obrovsky důležitý hráč, který se v našem systému našel. Když bude pracovat na maximum, může se posunout ještě dál,“ reagoval Páník.

Jenže…Samotný hráč je z finálního rozhodnutí velmi zklamaný. Po dopoledním tréninku v posilovně se sice dostavil na rozhovor, ale odmítl odpovědět na doplňující otázky. Jindy usměvavý a komunikativní záložník ucedil jen pár obecných vět.

Tím dal jasně najevo, že ho krach přestupu mrzí. „Musím to brát tak, jak to je. Bohužel to teď nevyšlo. Je to čerstvé, musím to v sobě všechno vstřebat. Aspoň budu mít konečně klid a vím, kde budu hrát. Je potřeba pracovat tak, aby v létě přišla nová nabídka. To je vše, co vám můžu říct. Už se k tomu nechci vracet,“ ukončil rychlé povídání.