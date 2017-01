Plzeň je blízko dohody s Ivanschitzem! Jedná se pouze o délce smlouvy

Blíží se to, balík s mimořádně cenným obsahem by mohli v Plzni rozbalit už koncem týdne. Jednání o příchodu Andrease Ivanschitze, o němž deník Sport jako první informoval už v nedělním vydání, spějí do finiše.

Další velký přestup je na spadnutí. Bývalý kapitán rakouské reprezentace Andreas Ivanschitz by se měl k lídrovi české ligy připojit již během soustředění ve Španělsku. Viktoria mezitím odehrála ve Valencii úvodní přípravné utkání. S třetiligovým německým Wiesbadenem remizovala 2:2. Gólově se prosadili Michael Krmenčík a Jan Suchan.

„Do zápasu jsme vstoupili s tím, že máme o hráče méně. Tomáš Hořava nám onemocněl, takže nemáme takový počet záložníků. Museli jsme zvolit rozestavení se čtyřmi záložníky a dvě odlišné jedenáctky tak, aby byly vyrovnaně silné,“ řekl k remíze kouč Roman Pivarník.

Sháňka po podhrotovém hráči trvá v Plzni už nějaký ten pátek. Trenér Pivarník se opakovaně vyjádřil, že by takového borce v kádru rád přivítal. Zvláště poté, co se zranil Martin Chrien, pracovním zařazením též podhrot. Vypadá to, že klubové vedení mu přání velkoryse splní. A nejen to. Pivarníkovi předá hráče s profesně nadstandardním životopisem.

Jednání o jednom z největších přestupových trháků letošní zimy už dávno nejsou zahalená mlžným oparem. Řeší se konkrétní detaily smlouvy. Plzeň by s rakouským záložníkem ráda uzavřela kontrakt v délce jednoho roku s následnou roční opcí.

Třiatřicetiletý záložník, který minulou sezonu strávil v americkém Seattlu a získal s ním titul v MLS, by radši dohodu o délce 1,5 roku. I kvůli třem dětem, které by v případě neuplatnění opce musely skončit v polovině školního roku. Podle informací Sportu už má Ivanschitz zařízenou mezinárodní školu v Praze a také rezervovaný dům. „Jednání pokračují, nechme se překvapit,“ prohlásil hráčský agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports, který hráče zastupuje na území České republiky.

Andreas Ivanschitz je pojem, výrazné jméno rakouského fotbalu. Bývalý vůdce reprezentace a účastník evropského šampionátu v roce 2008, jenž svoji premiérovou branku v národním dresu vstřelil v kvalifi kaci o EURO 2004 České republice. Na klubové úrovni má za sebou pět sezon v Rapidu Vídeň, čtyři v německém Mainzu, tři roky strávil v Panathinaikosu Atény a dva ročníky odkopal ve Španělsku za Levante.

