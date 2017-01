Švenger je ve Zlíně nadšený a bojuje o smlouvu: Chci začít od nuly

Vzal telefon a zavolal tátovi, bývalému prvoligovému brankáři: „Je to tady super,“ hlásil mu Milan Švenger ze Zlína, kde bojuje o smlouvu. V přípravě odchytal tři poločasy, nedostal ani gól. Rýsující se angažmá bere všema deseti, nepovedený podzim v Příbrami radši hází hluboko do vzpomínek. Bývalá jednička Sparty potřebuje znovu nakopnout kariéru.

Za rok a půl si v Příbrami za áčko v lize vůbec nezachytal. Záhada, kterou Milan Švenger nechce rozkrývat. Nerad by si dělal zle. „Jardu Starku (šéfa klubu) mám rád a on má rád mě,“ řekl stručně ke svému poslednímu působišti. Teď zkouší štěstí ve Zlíně. A začíná chápat, proč je provinční Fastav v tabulce ePojisteni.cz ligy senzačně čtvrtý.

Jak dlouho vás bude Zlín zkoušet?

„Pan trenér Páník mi volal minulý týden, ať přijedu na trénink a dám si zápas s Opavou. Po něm mi řekli, že pokračuju dál. Není to nějak časově ohraničené. Můj pocit je velmi dobrý, strašně se mi tady líbí. Není náhoda, že je Zlín takhle nahoře. O tom jsem se sám přesvědčil.“

Co jste viděl?

„Ti hráči mají velmi vysokou kvalitu. A hlavně si všímám, že trenér Páník má na tým obrovský vliv. Všichni ho berou a jsou na stejné lodi. Zaujalo mě to, mužstvo vypadá velmi dobře. Po prvním tréninku jsem volal tátovi, že jsem z toho hrozně překvapený. Líbí se mi, jak všechno funguje. Říká se, že je to tady rodinné. To je pravda. Ale zároveň je to hodně profesionální a na vysoké úrovni. Navíc má přijít útočník Beauguel, který určitě pomůže.“

Nevadí vám, že vám rovnou nenabídli smlouvu?

„V žádném případě. Obrovsky si vážím, že jsem tu šanci dostal. Zlín o mě projevil zájem už potřetí. Chtěl mě loni v létě a před mým odchodem do Bohemky. Dřív to nevyšlo, ale teď bych byl moc rád, kdybychom se domluvili. Jsem volný hráč, po dvanácti letech mi skončila smlouva ve Spartě.“

Ve Fastavu je jedničkou Stanislav Dostál, který měl slušný podzim. Nebojíte se, že přes něj cesta do sestavy aktuálně nevede?

„Každý ví, jak chytal. Ale všude jsou dva tři gólmani, to je normální. Nyní jsem v situaci, kdy bych to chtěl zkusit od nuly. Chci sem jít. Můj pocit z klubu je výborný. Za ten týden jsem nenašel nic, co by mělo být jinak.“

Proč jste při angažmá v Příbrami vůbec nedostal šanci?

„Před sezonou jsem důvěru cítil, ale pak se něco stalo. Nedokážu říct co. S panem Starkou vycházím dobře, tam problém nebyl. On o mě stál, i proto jsem kývl na Příbram. Ale prostě jsem nechytal. Je to za mnou, nerad bych se k tomu vracel. Brankáři byli to poslední, co se tam řešilo. Prioritou bylo, aby se týmu dařilo. Nepřeju Příbrami, aby sestoupila. Pan Starka fotbal miluje a na soupisce jsou pořád kvalitní jména. Klukům a Starkovi bych hrozně přál, aby ligu zachránili.“

Máte to s klubem uzavřené i finančně?

„To bych nerozebíral.“ (úsměv)

