Vukadinovič už zase hrál za Zlín. Viděl jsem se někde jinde, přiznal

Co předvedl na umělce chlapík, který se sbírá z obřího zklamání, že mu klub zatrhl přestup do Slavie? Pár klasických brejků s přihrávkou spoluhráči (Šimonovi Chwaszczovi) do vyložené šance plus samostatnou akci zakončenou nepřesnou střelou. A taky nedůslednost při bránění, postávání u pravé lajny.

Bylo znát, že po svalovém zranění nemíní v mrazu riskovat obnovení potíží. „Vukyho známe. Víme, jaký je. Někdy lenochod, ale jsme úplně v klidu. Věřím, že bude pracovat dobře. Může být ještě lepší, než byl,“ vyprávěl kapitán Fastavu Jakub Jugas.

Zimní přestupový trhák byl občas odříznutý od proudu hry. „Tam balon nedostaneš,“ houkl na něj veterán David Hubáček. Jenže Vukadinovič své výsostné místo na křídle málokdy opouštěl.

K asistencím by rád přidal víc gólů

Přesto od něj můžete na jaře čekat trošku jiný herní styl. Variabilnější, méně čitelný pro soupeře. „Na něčem s trenérem pracujeme,“ nadhodil. V kostce má jít o to, že Vukadinovič bude víc sbíhat do středu hřiště a tlačit se do koncovky. „Asistencí mám asi dost, rád bych dával víc gólů,“ potvrdil.

Jen v civilu sledoval duel proti Sigmě francouzský útočník Jean-David Beauguel. Po zápase si znovu přijížděl návrh dvouleté smlouvy, kterou by měl v pondělí podepsat. Stejně jako brankář Milan Švenger roční kontrakt.

Stěžejní však je setrvání Vukadinoviče. „Už nechci v něco doufat. Viděl jsem se teď někde jinde a nevyšlo to. Tak už tomu nechám volný průběh. Ve čtvrtek večer jsem mluvil s manažerem Martinem Krobem ze Slavie. Je hezké, že mi zavolal a řekl, jak to je. Měli o mě obrovský zájem. Určitě věřím, že v létě od nich může přijít nová nabídka,“ uzavřel přestupovou ságu srbský záložník.