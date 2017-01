Holoubek chválil posily a motají mu hlavu mladíci. Chtějí se prodat, řekl

Dva zápasy, dvě výhry se skóre 9:1. Fotbalová Sparta si v sobotní přípravě pořádně zastřílela. Nejdříve proti Teplicím 4:0, poté značně omlazená sestava roznesla i druholigové Ústí 5:1. Trenér David Holoubek si tak mohl mnout ruce. „Je v tom dobrý příslib do další práce, která nás ještě čeká,“ uvedl kouč Letenských, který zároveň pochválil dvě nové posily Bogdana Vatajelua s Néstorem a líbil se mu i výkon navrátilce Tiémoka Konatého.

Kvůli počasí jste na poslední chvíli změnili místo konaní zápasu do Rynholce u Kladna, hrací plocha byla přesto zmrzlá. Nebál jste se, že by se hráči mohli na kluzkém povrchu zranit?

„Strach jsme z toho měli, ale kluci se s tím velice dobře popasovali a i svůj pohyb přizpůsobili stavu hrací plochy. Nikomu se nic nestalo a to je důležité.“

Působil na vás první zápas s Teplicemi, ve kterém nastoupila papírově silnější sestava, lépe než utkání s Freiburgem (0:0) ve Španělsku?

„To se těžko srovnává. Tam ten zápas se hrál na přírodní trávě, navíc to byl bundesligový soupeř, takže bych to moc nesrovnával. Co ale týká výsledku, tak určitě ano." (směje se)

A co vám ukázal druhý duel proti Ústí, do kterého nastoupila značně omlazená sestava po boku zkušených Davida Lafaty a Maria Holka?

„Jsme rádi, že jsme si otestovali naši mládež s úrovní druhé ligy. Ukázalo se, že má kvalitu a kluci jsou schopni porazit i druholigového soupeře. Navíc na tak těžkém terénu, kdy to bylo hodně o osobních soubojích. Jsou šikovní, strašně moc chtějí, snaha ani vášeň jim nechybí. Prostě se chtějí na hřišti prodat.“

Myslíte si, že kdyby hráli druhou ligu, tlačili by se na přední příčky?

„To je právě ta největší chyba, která tady je. Je obrovská škoda, že Sparta nemá B tým, kde by se tihle mladí kluci mohli rozvíjet. Proti Ústí se to potvrdilo v plné nahotě. Pro nás je to důležité, aby se vytvořilo „béčko“, ve kterém by mladí hráli s dospělými.“

Jak se vám po druhém herním testu jeví nové posily?

„Bogdan Vatajelu bude pro nás velkým přínosem. U něho jsme velmi spokojení, ale na druhou stranu nezastírám, že se musí ještě aklimatizovat a potrénovat, aby se stal opravdu dobrou posilou. Nicméně progres v jeho práci je znát a cítím, že pro náš tým bude velmi dobrý hráčem. Co se týká Néstora, tak to asi dnes všichni viděli sami. Je to nadstandardní hráč a ukázal, že bude velkou posilou.“

O místo v sestavě bojuje i omilostněný Tiémoko Konaté. Co na jeho výkony říkáte?

„S Timym to bude o tom, jak bude hrát, jak bude pracovat a jak bude prospěšný pro tým. Když bude pracovat v tomto režimu, kdy dává branky, nebo je připravuje a má dobrou finální fázi, tak bude patřit do týmu.“

Nebál jste se po jeho návratu do prvního týmu negativních reakcí sparťanských fanoušků?

„Přemýšleli jsme o tom. Samozřejmě, že nás to zajímá. Já si ale myslím, že pokud bude podávat dobré výkony, pomůže Spartě a to fanoušci ocení.“

Před pár dny absolvoval operační zákrok obránce Ondřej Zahustel, čímž vám na pozici pravého zůstal pouze Vjačeslav Karavajev. Budete hledat náhradu?

„Řešíme to, protože Ondra podstoupil složitější operaci. Já už nějakou představu o náhradě z vlastních zdrojů mám, ale nebránili bychom se ani příchodu nového hráče. Přestupy podle mě ještě nejsou uzavřeny. Jak směrem dovnitř, tak směrem ven.“

