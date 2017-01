Baráka chtělo Udine! Už jen to, že se ozvali, je výborné, říká Zápotočný

Byl to tajemný tweet předsedy slávistického představenstva. Psalo se v něm, že fotbalová Slavia odmítla nabídku předního italského klubu na Antonína Baráka. A sám hráč to prý těžce nese. Deník Sport získal přímo z Apeninského poloostrova informaci, že má jít o Udinese Calcio. Jedenáctý tým Serie A, v němž působí Barákův kolega z jednadvacítky Jakub Jankto. Údajně to ale není úplně mrtvé. "Už jen to, že se ozvali, je výborné," říká navíc Tomáš Zápotočný, který v Udine hrál a považuje to za skvělý krok ve své kariéře.

Marek Jankulovski, Tomáš Sivok, Tomáš Zápotočný, Matěj Vydra, epizoda Michala Pecháčka, který se ale do áčka neprobojoval, teď Jakub Jankto. A možná, možná že ještě někdo další... Udine, přechodný domov docela slušného zástupu českých hráčů, se mohl rozrůst o Antonína Baráka. A kdo ví, jestli ještě nerozroste.

Právě s ním mělo být vedení Slavie v kontaktu ohledně talentovaného dvaadvacetiletého záložníka. Strmý vzestup mladé opory sešívaných by nabral ještě daleko výraznějších rozměrů.

Stačí si jenom připomenout, že ještě 31. května 2015 nastoupil za druholigovou Vlašim proti Pardubicím v posledním utkání sezony jako host z Příbrami. Od té doby velký milionový přestup do Edenu, ukotvení v české jednadvacítce a povýšení do áčka, za nějž dal hned při svém debutu proti Dánsku krásný gól. To je zhruba rok a půl v kostce.

Zápotočný: Určitě to přijde znovu

„Udine jenom doporučuju. Tehdy pro mě to byl skvělý krok v kariéře, je to takový ten ideální mezistupeň. Myslím, že Tonda by do jejich týmu i zapadl, má dobrou postavu, fyzickou sílu, kope mu to. Navíc oni dávají hodně šanci mladým, nemají z toho vůbec strach,“ vyzdvihuje italský tým Tomáš Zápotočný.

„O Udine se říká, že má skvělé skauty po celém světě a už jen to, že se ozvali, je výborné, vědí o něm. Hráče si hodně dlouho oťukávají, než ho koupí, jen tak někoho nevezmou. Budou ho určitě sledovat dál. Je hodně pravděpodobné, že se k tomu vrátí. Navíc mají peníze, aby případně vylepšili nabídku,“ věří nynější hráč Baníku.

„Jestli je z toho teď Tonda zklamaný, chápu ho, ale určitě to přijde znovu. Jenom bych mu teď poradil, aby to nebral jako tragédii. Spíš aby ho to hnalo dál, aby to bral tak, že má být povzbuzený tím, že se ozvalo Udine,“ vzkazuje Zápotočný.

Slavia si představuje víc

Slávistický postoj je v tomhle případě docela pochopitelný. Částka, kterou Udine nabízelo, údajně neměla překročit dva miliony eur, vedení červenobílého klubu ale v Barákovi vidí mnohem dražší zboží.

Proto Tvrdíkova slova na pátečním Twitteru. „Představenstvo Slavie dnes odmítlo nabídku na přestup hráče Antonína Baráka, jedné z opor týmu v boji o titul, do předního italského klubu,“ napsal.

Možnost přestupu úplně nevychladla

Na druhou stranu obrovský výkonnostní vzestup mladého hráče možná za chvilku narazí na strop, pak by bylo záhodno to vytušit a včas prodávat. Možná ale nenarazí...

Podle zpráv, které deník Sport zachytil, by se ale nemělo jednat o tak zcela uzavřenou věc, což se podle Tvrdíkova tweetu na první pohled zdá. Přestupní termín v Česku končí s posledním lednem, do té doby může Udine přihodit nebo jinak vylepšit nabídku. Dohoda by se mohla teoreticky upéct i tak, že Barák by dohrál sezonu ve Slavii a do Itálie odešel až v létě.

„V tuhle chvíli nebudu nic kolem těchto spekulací komentovat,“ odmítl se do hry vložit hráčův manažer David Nehoda.

V tuhle chvíli se zdá být oťukávání nebo jednání zmrzlé.

A pravděpodobnější je nejspíš varianta, že k velkému přestupu teď v zimě zatím nedojde. I když...

„Tonda je charakterní kluk, nic mu neuteče. Když bude pracovat tak, jak pracuje, zahraničí ho třeba nemine a dostane se ještě dál. Myslím, že teď by to bylo i brzy,“ chlácholí svého svěřence trenér Jaroslav Šilhavý a počítá s tím, že na Barákovi neuskutečněný krok znát nebude, ačkoliv se mluví o tom, že záložník čerstvou událost trochu těžce skousává.

Potom, co odehrál první poločas sobotní přípravy proti Viktorii Žižkov (4:0 pro Slavii), odmítl mluvit pro média.

Vidina lákavé Serie A ale možná ještě definitivně nezmizela.

