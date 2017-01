Už nemám důvod nehrát v Česku, hlásí útočník Beauguel, posila Zlína

V milionové Praze se mu stýskalo po Marseille, postrádal své nejbližší. Trpěl, jeho výkonnost postupně klesala. „Chci domů,“ žadonil při angažmá v Dukle francouzský útočník Jean-David Beauguel (24). Co teď tedy pohledává ve Zlíně? Zdánlivě to nedává logiku. „Všechno je O.K. Důvody, proč jsem v Česku nechtěl být, už neexistují,“ vysvětlil v rozhovoru pro isport.cz.

Připouští, že Zlín není štace jeho snů. Rád by vrátil svou kariéru do Francie. Ovšem vhodný klub přes zimu nenašel, a tak se na dva roky upíše Fastavu. „Kdybych za něj nechtěl hrát, tak tu nejsem,“ zdůrazňuje Jean-David Beauguel, náhrada za Harise Harbu. V sobotu už byl s týmem v Olomouci, přípravu se Sigmou sledoval na lavičce zachumlaný do bundy s kapucí. „Chtěli jsme, aby viděl, jakým stylem hrajeme a začal poznávat tým,“ uvedl kouč Bohumil Páník.

Je jasné, že Beauguel se dal v kabině do holportu s Ibrahimem Traorém a Damem Diopem, pro něž je francouzština také rodným jazykem. „Je pro mě důležité, že tady jsou,“ přikývl rodák ze Štrasburku, který za dva a půl roku nastřílel v české lize devět branek. Všechny v dresu Dukly.

Vzájemná spolupráce se však po podzimu definitivně vyčerpala, a to oboustranně. „Bylo to složité období. Nemohl jsem se soustředit jen na fotbal. Ale nechci se k tomu vyjadřovat, je to minulost,“ omluvil se obrovitý útočník. Původně měl v plánu návrat do rodné země. To neklaplo, tak vyslyšel výzvu ze Zlína.

„Francie byla moje první volba,“ nezastíral. „Nic zajímavého se neobjevilo. V první řadě jsem fotbalista, takže hraju tam, kde to má smysl. Fotbal je ta nejlepší práce. Přišla nabídka ze Zlína, tak jsem si řekl: Proč ne?,“ shrnul námluvy se čtvrtým celkem soutěže.

Než kývnul, promluvil si s trenérem Bohumilem Páníkem a poslechl si jeho sportovní ideu. Nahlédnul rovněž do fungování celého klubu, zajímal ho jeho směr. „Ty vize se mi líbí,“ odsouhlasil nakonec návrh dvouleté smlouvy.

„Všichni víme, že tým hraje tuhle sezonu velmi dobře. Každý o něm mluví. Chtěl jsem najít dobrý klub s kvalitním trenérem a tyhle podmínky tady mám splněny,“ nastínil svou motivaci k překvapivému přestupu. „Když si vezmete, že před dvěma lety hrál Zlín druhou ligu, tak za tu krátkou dobu se tu udělal kus práce,“ ocenil.

Na jaře hodlá pomoct k dobytí Evropské ligy, útok by na něm měl stát. O stesku po domově už ani slovo. „Kdybych nebyl šťastný, tak sem nejdu. Problémy, které byly v mé rodině, už nejsou zdaleka tak vážné. S mými blízkými jsem v kontaktu, a proto můžu být dneska tady. Doma jsem strávil celý prosinec, což mi pomohlo. Vím, že mám kvalitu, abych hrál dobře. Lépe než v poslední době. První sezona v Dukle se mi povedla. Dám Zlínu ve zbytku sezony svých sto procent,“ zdůraznil Beauguel, jenž se na podzim trefil jen jednou.

Trudné časy hodil za hlavu, má prý zase čistou mysl. Poprvé by mohla posila nastoupit zítra v přípravě proti Zlatým Moravcům. „Od pondělí začnu naplno s týmem,“ přiblížil s tím, že na kondici potřebuje zapracovat. „Měsíc a půl jsem pořádně netrénoval. Ve Francii jsem pouze běhal. Potřebuju čas, abych se do toho dostal. Věřím, že na ligu budu připravený,“ přál si.