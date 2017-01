Plzeň završila deštivé Španělsko. Máme na čem pracovat, ví Horváth

Dva odehrané zápasy, remíza a výhra. K tomu spousty náročných tréninkových jednotek v nohách. Fotbalisté Viktorie Plzeň završili kondiční soustředění ve Španělsku výhrou nad čínským Yanbian Funde 1:0. Stejně jako v předchozím testu se Západočechům nedařilo proměňovat množství šancí, na čemž mužstvo chce do startu mistrovských zápasů zapracovat.

„Opět jsme si vypracovali velké množství brankových situací, které jsme bohužel nevyužili," litoval v hodnocení na klubových stránkách asistent trenéra Pavel Horváth. "Máme určitě hodně na čem pracovat, protože i v tomto utkání bylo hodně momentů, kdy jsme o balon přicházeli po našich zbytečných chybách. Určitě jsme měli na to, aby dnešní zápas skončil výraznějším gólovým rozdílem,“ dodal.

Západočeši se špatnou koncovkou zápasili i v prvím zápase s Wiesbadenem (2:2). „Hráči mají za sebou velkou porci tréninků, kluci poctivě trénovali. Jejich únava je tak docela vysoká a z toho možná pramenily ty ztráty míčů. Určitě nám dnešní zápas ukázal více o jednotlivých hráčích,“ zamyslel se Horváth.

Obhájci českého titulu ve Španělsku unikli tuhým mrazům panujícím v Česku, nicméně počasí jim nevyšlo podle představ. Vítr a déšť komplikoval přípravu, vedení týmu muselo několikrát měnit program.

„Soustředění splnilo to, co mělo. Počasí sice nebylo ideální a kvůli tomu jsme museli několikrát měnit plán. Jinak jsme to ale zvládli a hlavně, aby se všichni vrátili domů ve zdraví, aby mohli dál naplno trénovat,“ zdůraznil Horváth.

Plzeňští fotbalisté se v úterý vrátí do Česka, kde budou po jednodenním volnu pokračovat v trénincích v domácích podmínkách. Poslední lednový den se kádr přesune znovu do Španělska, kde přípravu završí herní soustředění.

Trenér Pivarník do týmu pilně zapracovává nové posily. Plzeň přivedla ze Zlína stopera Tomáše Hájka, levou stranu obrany, kde chyběla alternace za Davida Limberského, posílil Erik Janža.

Poločas proti Yanbian Funde odehrál i zkušený podhrotový záložník Andreas Ivanschitz, zatím poslední zimní posila a někdejší kapitán rakouské reprezentace. Plzeň si z hostování stáhla i Martina Chriena, slovenský záložník se ale zranil a ve Španělsku s mužstvem netrénoval.

