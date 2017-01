Trpišovský po odchodu další opory: Začnu mít strach z reprezentace

Stále platí, že nemáte rád loučení. Neotužil jste se v tomto ohledu za poslední dobu?

„Moje nervová soustava dostává zabrat, ale je to stále stejné. Loučení nesnáším celý život, ale tady si na něj musím po fotbalové stránce zvykat, k libereckému fotbalu to patří dlouhodobě. I když fluktuace je v poslední době velká, takže jde říci, že za rok a půl jsem si na to trochu zvyknul. Nic jiného mi ani nezbývá.“



Jako jedenáctý mužstvo opouští Lukáš Pokorný. Pro vás velká ztráta, že?

„Je to ztráta asi toho největšího kalibru, protože Lukáš je kapitán, odchovanec Slovanu a duše kabiny. Přirovnal bych to k Davidu Pavelkovi, který odcházel přesně před rokem. Je to asi předposlední hráč ze základní sestavy, se kterou jsme tady před rokem a půl začínali. Takový odchod vás hodně zasáhne osobně, ale zasáhne to citelně i Liberec. Na druhou stranu myslím, že pro Lukáše je to životní nabídka, obrovská příležitost a ekonomicky výhodné je to i pro klub.“



Nabídky měl již v létě, ne?

„Jsem rád, že byl vytrvalý. Hodně jsme to tehdy řešili a byl hodně zklamaný, že to nevyšlo. Ale říkali jsme mu, že při jeho pracovitosti, vůli a charakteru určitě přijde něco lepšího. Jeho odchod by byl vyznamenáním pro všechny, pro akademii a pro lidi v ní pracující a pro Liberec celkově. Ta situace ale není jednoduchá a pro mě to bylo v posledním týdnu velké téma k zamyšlení.“

Co tím máte na mysli?

„Když jsem přišel do Liberce, absolvovali jsme skvělý půlrok korunovaný velkými zápasy, třeba proti Marseille. Uplynul rok a ze základní sestavy zbyl jen Vláďa Coufal, potažmo Lukáš Bartošák. To je za rok strašná bilance, de facto máme nové mužstvo. A řekl bych, že se to odrazilo i na výsledcích v zimní přípravě. Do defenzivy je to obrovský zásah. Odešel Honza Sýkora jako stabilní levý obránce, Lukáš jako levý stoper a David Hovorka je zraněný. Je to těžká situace. Na druhou stranu mi k tomu vedení klubu řeklo následující.“

Povídejte.

„Že těžké překážky jsou od toho, aby se zdolávaly. Ale to bych doplnil tím, že k tomu zdolávání je potřeba také nějaká výbava. Na Mount Everest bez patřičné výbavy také nevylezete.“

Před rokem jste však také přišel o dva reprezentanty Davida Pavelku a Josefa Šurala a nakonec v lize skončil třetí. V čem je to nyní jiné?

„Asi začnu mít strach z reprezentací, protože jakmile se nějaký náš hráč mihne reprezentací, tak je v prvním přestupním období pryč... Jiné je to v tom, že tehdy jsme za sebou měli úspěšný podzim v lize i Evropské lize, dnes jsme třináctí. Tehdy jsme přeci jen měli široký kádr, ze kterého odešli dva nejlepší hráči, ale odchodů nebylo tolik. A stěžejních hráčů a pilířů bylo v sestavě více. Samozřejmě nejde jen o výkony na hřišti, ale i o týmovou chemii a určitou typologii hráčů, kteří se nahrazují hůře. A byli to hráči z ofenzivy, defenziva zůstala kompletní. Kdežto nyní se nám rozpadla celá defenziva. Navíc jsme ještě plnohodnotně nenahradili hráče, o které jsme přišli v létě, viz Marek Bakoš. Důležité bude, jak se nám podaří zareagovat příchody.“

Je to risk v boji o záchranu?

„Každopádně je to krok do neznáma. Někteří hráči samozřejmě přijdou, ale nikdy úplně přesně nevíte, jak a rychle se kdo adaptuje. Čím více příchodů a odchodů, tím větší dopad na mužstvo. Svým způsobem to risk je, ale myslím, že celý fotbal je risk, takže to k fotbalu i patří.“



Liberec posílil Kerbr a Kúdela, jak jste spokojený s tím?

„Kdyby byl každý den jako toto pondělí, bylo by to skvělé. Přišli dva hráči, které jsme si přáli a kteří mají svou kvalitu. Ondra Kúdela byl pro mě vysněný hráč, který je v nejlepším věku. Jsem přesvědčený, že je to hráč typu Davida Hovorky, který se hodí do našeho fotbalu. Navíc je univerzální, může hrát na více postech a stabilně prokazuje vysokou výkonnost. Milan tady už byl, takže jde do známého prostředí. Doposud jsem spokojený nebyl vůbec, doufám, že teď se to mění.“



Jaké posty ještě chcete posílit?

„Dlouhodobě nám chybí útočník do vápna. Potřebujeme hráče jako opěrný bod ofenzivy, který za půlrok v lize nastřílí pět a více gólů, protože to znamená třeba dvanáct ligových bodů. A odchodem Lukáše ztrácíme nejlepšího hlavičkáře a soubojového hráče. Moje přání by bylo doplnit mužstvo o útočníka, jednoho středového hráče, stopera a potřebujeme zdvojit pozici pravého obránce, kde máme jen Vláďu Coufala. Na druhou stranu nechceme doplnění za každou cenu, což jsme udělali pod tlakem v létě. Volných hráčů na trhu je dost, ale chceme opravdu hráče, o kterých jsme přesvědčeni, že nám pomohou a kteří splňují naše kritéria: výkonnost, charakter a typologii. K tomu se musí vejít do našich ekonomických možností, což není jednoduché.“