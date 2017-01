Útok Slavie: Tecl ohrožuje Mešanoviče, o místo se rve PĚT hráčů

Chtějí útočit na titul, mohutně posilují. Ve Slavii nyní panuje obří konkurence, jakou Jaroslav Šilhavý ve své trenérské kariéře nepamatuje. Největší tlak je na místa v ofenzivě. Slávistický kouč má momentálně na soupisce hned pět borců, každý z nich by si rád nárokoval základní sestavu. Jisté místo má nejspíš jen Milan Škoda, ostatní se musí rvát a ukázat své kvality v přípravě. Jaké existují varianty na složený útočné letky?

Milan Škoda + Stanislav Tecl

V tomto složení slávisté začali ve čtvrteční přípravě proti Ružomberoku (6:1). Stanislav Tecl, nová posila z Jablonce, si stoupl vedle Milana Škody, odehráli spolu první poločas. Domácí kanonýr se trefil dvakrát, Tecl zaujal bojovným, velmi solidním výkonem. Oběma útočníkům by spolupráce mohla klapat – vysoký stožár do vápna Škoda podporovaný rychlým a důrazným Teclem, z toho může vzniknout zajímavá dvojka. Pokud dostanou přednost oni, oslabí se pozice Murise Mešanoviče. Oblíbence fanoušků a zároveň nejlepšího týmového střelce podzimu (celkem 11 branek).

Milan Škoda + Muris Mešanovič

Oběma forvardům se dařilo, nejdřív dostával přednost Škoda a Mešanovič naskakoval z lavičky. Trenér Šilhavý později přešel na rozestavení s dvěma útočníky a do sestavy se dostali oba hráči, kteří v základu dokončili podzim. Pokud tuto dvojici upřednostní slávistický kouč i na jaře, Stanislav Tecl se může přesunout na kraj zálohy, případně bude čekat na šanci na lavičce. Podobně jako Mick van Buren a Gino van Kessel.

Milan Škoda

Slávisté dohrávali podzim v rozestavení 4-4-2, trenér Šilhavý ale naznačil, že na jaře se můžou vrátit k systému 4-3-3, případně 4-1-4-1. Při variantě s jedním útočníkem by Slavia nejspíš sázela na Milana Škodu, dlouhodobě největší ofenzivní hvězdu týmu. Zbylí útočníci by zastávali roli dvou křídel, případně by na ně zbyla opět jen střídačka…

Jiná alternativa

Trenér Šilhavý samozřejmě může rozhodnout úplně jinak. Hodně napoví herní soustředění ve Španělsku, zasáhnout do boje o sestavu může i zdravotní stav jednotlivých borců. Pohyby ve slávistickém kádru navíc stále nejsou ukončené. Možné jsou ještě příchody, ale i odchody některých hráčů.

