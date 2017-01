Kolik stojí nejlepší střelec ligy Škoda? Německo padlo, rýsuje se východ

Odchod útočníka Michala Škody do německého Erzgebirge Aue krachnul. Účastník druhé bundesligy podle informací Sportu odmítl zaplatit Brnu požadovanou sumu za půlroční hostování. Nejlepší střelec ePojisteni.cz ligy v sobotu hrál opět v přípravě za Zbrojovku, ale rýsuje se mu jiné angažmá. „Něco se objevilo. Víc k tomu teď nechci říkat,“ uvedl hráčův zástupce Jiří Stejskal.

Zatímco Aue v sobotu rozjelo jarní sezonu mistrákem s Heidenheimem, Michal Škoda nastoupil v brněnském dresu na umělce proti Opavě. „Poslali jsme Němcům své požadavky a žádná odpověď nepřišla,“ informoval kouč Svatopluk Habanec. „Nemáme od Aue žádný papír, mail ani telefonát s konkrétní nabídkou,“ dodal. Už není pravděpodobné, že dojde k dohodě.

Brno údajně žádá za hostování v přepočtu 5-6 milionů korun. Hráčův agent hodnotí představy bosse Zbrojovky Václava Bartoňka jako odpovídající kvalitě hráče a situaci na trhu. „Souhlasím s tím, co chce. Jde přece o nejlepšího střelce ligy,“ zdůraznil Stejskal. On sám věřil, že transfer klapne, ale je to zřejmě passé.

„Nejdřív se měl na Michala přijet podívat někdo z Polska, pak zase Němci. A nic se neděje,“ pokrčil rameny trenér Habanec, jenž by o svou hvězdu nerad přišel. „Samozřejmě že by to bylo velké oslabení. Na pozici desítky máme jen Škodu s Rybičkou,“ doplnil.

S Aue to nevyšlo, jenže na stole je nová varianta. O devětadvacetiletého útočníka čerstvě projevil zájem jiný zahraniční klub. Evidentně z východu Evropy. „Máme nové řešení, které proberu s panem Bartoňkem,“ nastínil Stejskal včera po poledni. „Aue dělá mrtvého brouka a já tam volat nebudu. Možná půjde Michal jinam anebo zůstane v Brně. To by bylo možná i dobře. Na druhou stranu bych mu přál, aby si vydělal,“ prohlásil agent.

Aktuálně je ve hře tým ze země, kde nekončí lednem přestupní termín. „Bude také na soustředění v Turecku, takže se může eventuálně jednat i tam,“ naznačil Stejskal.

