Boleslav smetla Pardubice a ovládla Tipsport ligu, třetí byla Bohemka

Mladé Boleslav potvrdila roli favorita turnaje, kterého se již tradičně nezúčastnily nejlepší české celky Plzeň, Sparta ani Slavia, a využila toho, že se Final Four hrálo na její půdě. Středočeský celek ztratil body jen remízou 1:1 s Jabloncem v posledním utkání základní skupiny, jinak všechny duely vyhrál.

Ve finále proti Pardubicím otevřeli Mladoboleslavští skóre už v desáté minutě, kdy se zpoza vápna trefil povedenou střelou Mareš. Ve 23. minutě zakončila rychlou akci domácích zimní posila Železník a po přestávce přidal pátý tým ligy ještě dva góly. Do odkryté branky skóroval Chramosta a v závěru z dorážky uspěl Nečas.

Třetí místo obsadili Bohemians 1905. V souboji poražených semifinalistů ze soboty zvítězili "Klokani" nad slovenským druholigovým Popradem 2:0, když obě branky padly už v úvodních dvanácti minutách.

Bohemians vstoupili do utkání velmi aktivně a od úvodu plnili roli favorita. V páté minutě si nejprve srazil míč do vlastní sítě popradský Erik Šula a ve 12. minutě se po centru z rohu prosadil Milan Havel. Jeho spoluhráč Michal Hubínek před pauzou sice neproměnil penaltu, ale Pražanům to nemuselo vadit, zápas v klidu dohráli.

Zimní fotbalová Tipsport liga (Mladá Boleslav):

Finále:

FK Mladá Boleslav - Pardubice 4:0 (2:0)

Branky: 10. Mareš, 23. Železník, 56. Chramosta, 85. Nečas.

Sestava M. Boleslavi: Vejmola - Křapka (61. Pauschek), Da Silva, Hůlka, Keresteš (61. Fleišman) - Jánoš (46. Levin), Mareš - Přikryl (61. Vukadinovič), Magera (46. Chramosta), Fabián (61. Nečas) - Železník (61. Valenta). Trenér: Svědík.

O 3. místo:

Bohemians Praha 1905 - Poprad 2:0 (2:0)

Branky: 5. vlastní Šula, 12. Havel.

Sestava Bohemians: Fryšták - Nitrianský (78. Dostál), Šmíd, Buchta, Krch (63. Blecha), Havel (46. Jindřišek) - Hubínek (63. Jirásek), Berger - Mašek (63. Vaníček), Bartek (63. Čížek), Hašek (82. Švec). Trenér: Koubek.