Brno se raduje! Střelec Škoda nikam neodejde, klub ho udržel

„Michal bude s největší pravděpodobností dál ve Zbrojovce. Je to tak na devadesát procent. Těch zbylých deset je možná nabídka, která by pana Bartoňka ohromila,“ uvedl pro isport.cz hráčův zástupce Jiří Stejskal.

Devětadvacetiletý útočník, jenž na podzim vstřelil deset branek, dnes celou věc definitivně uzavře na schůzce s Bartoňkem a ve středu odletí s týmem na soustředění do Turecka. „Když dá na jaře třeba pět branek, pořád to bude dobré a bude mít šanci na jiný přestup. Anebo na prodloužení smlouvy v Brně za slušných podmínek,“ nastínil Stejskal střelcovu motivaci.

„Michal prožívá nejlepší období v kariéře a možná je lepší, že teď zůstane v Brně. Jinde by musel bojovat o místo, zvykat si na nové prostředí. Nikdo neví, jak by to dopadlo,“ uzavřel agent.