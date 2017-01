Rozhodčí na soustředění testovali fyzičku. Jsou dobře připravení, chválil Listkiewicz

Do akce nezasáhli pouze Jaroslav Kubr s Valtrem Bočkem, které zatím limitují zdravotní problémy. Oba budou mít šanci před jarním startem profesionálních soutěží splnit fyzické prověrky v náhradním termínu. Stejně jako nemocný hlavní rozhodčí Jan Jílek, který do Portugalska vůbec neodcestoval.

Absolvování fyzických testů je nutnou podmínkou pro možnou delegaci rozhodčích do soutěží – stejně jako v případě teoretických prověrek. „Každopádně jsem rád, jak to všichni zvládli. Bylo to bez jakéhokoliv problému, rozhodčí to plnili ještě s rezervou. Všichni sem přijeli dobře připravení a dnes to potvrdili. Je znát, že se připravují dlouhodobě a po fyzické stránce jsou na tom výborně,“ řekl předseda komise Michal Listkiewicz.

Ve Faru přišli na řadu na tartanové dráze jako první hlavní rozhodčí: nejprve šest opakovaných čtyřicetimetrových sprintů pod šest vteřin a pak FIFA fitness test: 75 metrů běhu v předepsaném časovém limitu a 25 metrů chůze. Na 400 metrů dlouhém ovále rozhodčí zvládli takové čtyři úseky a celkem museli obkroužit deset kol.

Asistenti mají částečně modifikovanou variantu testu: podstupují tzv. FIFA CODA test, což obnáší deset metrů sprintu, osm metrů úskokem vpřed a vzad a znovu desetimetrový sprint. To vše několikrát za sebou vždy do limitu 10 vteřin. Dále asistenti absolvovali sprinterské série 5 x 30 metrů a nakonec stejný FIFA fitness test jako hlavní rozhodčí.