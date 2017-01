Liberec jedná o třech hráčích, řekl Trpišovský. Pracuje na rozestavení

"Celá zima je o tom, jak složíme kádr a jakým stylem budeme hrát. Chceme ho ušít na míru týmu, abychom ho nenutili do něčeho, co by mu nebylo úplně vlastní," říká Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro iSport.cz.

Na čem nejvíc pracujete?

"Na součinnosti, protože na soustředění dorazili noví hráči. Pohromadě na jednom místě budeme celkem deset dní, to je obrovská výhoda, protože je víc času pracovat s detaily, jako je založení útoku, obranné i standardní situace. Ale i na práci s jednotlivci. Jde o individuální pohovory, probírání jejich výkonů nebo týmového charakteru. Také říkám upřímně, že před nějakými čtrnácti dny jsme ještě nevěděli, v jakém rozestavení budeme hrát. Měli jsme nějakou představu, jenže jednání s několika hráči, které jsme v první fázi chtěli, nevyšla. Místo nich dorazili typově trošku jiní."

Co tedy chystáte?

"Připravujeme dvě verze: dva hrotoví útočníci vedle sebe, anebo pod sebou (hrotový – podhrotový). První zápas na soustředění s Ferencvárosem (3:2) jsme hráli na dva hroty, teď budeme zkoušet druhou variantu. Zaměřujeme se na to, abychom na jaře dokázali hrát se dvěma rozestaveními."

A byli schopní zareagovat?

"Už po podzimu, který byl hodně náročný, jsme si říkali, že bychom chtěli hrát trošku jinak. Měli jsme dobré mužstvo, ale nemohli jsme s ním reagovat na vývoj utkání nebo před zápasem na nějakého soupeře. Hráči byli typologicky hodně podobní. Chtěli jsme proto získat někoho, kdo je silnější v osobních soubojích, tlačí se do koncovky. Také jsem vstřelili málo branek, i když jsme v některých zápasech hráli dobrý fotbal. Dělali jsme si analýzy, z nichž vyšlo, že jsme měli strašně málo hráčů v pokutovém území."

Proto přišel Roman Potočný z Teplic?

"Romanovi věříme hodně. Získali jsme hráče do vápna, pracovitého, běhavého, použitelného do presinku a s dobrou střelou ze střední vzdálenosti. Ve spojení s Barym (Milanem Barošem) je to dobrá dvojice. Ale i Radek Voltr, další nová posila, se jeví velice dobře. Je hodně univerzální, může hrát na hrotu i na křídle. Se složením útoku jsem teď spokojenější než na podzim, kdy to odtáhl Bary sám, a pak se zranil. Doplatili jsme na to, že jsme měli pouze jednoho vysokého útočníka (Nikolaj Komličenko), který měl svoje dobré i špatné věci. A nemohli s tím nic dělat."

Chápu dobře, že současný útok je směrem dovnitř uzavřený?

"Musel by se objevit někdo mimořádný, kdo by přinesl něco, co nemáme. Ale rozhodně teď nemáme v plánu nějakého útočníka kupovat. I když nabídek na volné hráče ze zahraničí chodí hodně..."

Nevyberete si?

"Za poslední rok a půl s tím nemáme dobrou zkušenost. Bez testů je těžké určit kvalitu hráče jen na základě videa a ještě nemít možnost porovnat sílu zápasu v případě, že nehraje ve známé lize. Ani nevíte, v jakém je stavu, jak je natrénovaný, jaká bude jeho adaptace, jaký je jeho charakter... A když jim pak řeknete, že musí přijet na testy, tak prostě nepřijedou. Ale třeba se ještě v Česku objeví hráč, který bude ve svém klubu nevyužitý a nám by typologicky pomohl."

Co další posty? Neplánujete jejich posílení?

"Aktuálně to řeší Honza Nezmar. Chtěli bychom dva hráče do středu zálohy a jednoho do obrany. S jedním zahraničním hráčem je dohoda blízko. Další dva jsou z Česka. Ale není to tak, že bychom museli někoho dělat za každou cenu. Kádr už má určitou sílu a nechceme ho jen nafukovat. Buď přijdou tito hráči, o kterých diskutujeme, anebo už nikdo."