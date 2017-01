Kdy dojde na dohrávku? Termíny Bohemians jsou účelové, tvrdí Plzeň

Bohemians navrhli odehrát odložený zápas posledního podzimního kola s Plzní začátkem března, obhájci titulu se to nelíbí. „Ponecháme to na rozhodnutí řídícího orgánu soutěže,“ sděluje Václav Hanzlík, tiskový mluvčí obhájce titulu.

„Klokani“ jako pořadatel nehraného prosincového zápasu měli za úkol navrhnout náhradní termín. „Zaslali jsme dokonce dva, 1. března nebo 8. března, aby si soupeř mohl vybrat,“ potvrzuje splněnou povinnost Miroslav Držmíšek, sportovní ředitel klubu z Ďolíčku. Protivníkovi se však ani jeden nelíbil.

„S navrhovanými termíny ze strany domácího týmu nesouhlasíme, jsou podle nás účelové,“ uvádí tiskový mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík. „Na přelomu března nás čekají dvě venkovní utkání v řadě (25. února Zlín a 4. března Slavia), bylo by velmi složité vložit mezi ně třetí venkovní zápas,“ vysvětluje. „Vše tedy ponecháváme na rozhodnutí řídícího orgánu soutěže.“

Představitelé Bohemians tvrdí, že na promrzlém trávníku se sobotní utkání s Plzní hrát dalo, že při přípravě hřiště nic nepodcenili. Jenže sudí Radek Příhoda utkání odložil a diváci opouštěli stadion v „Ďolíčku" zklamaní. Je možné, že na Bohemians pochybili, když pozdě zapnuli vyhřívání trávníku. Redakce iSport.cz se ještě v sobotu večer vydala na nedalekou Letnou, kde Sparta v odpoledních hodinách bez problémů odehrála duel s Teplicemi. Hřiště bylo evidentně v lepším stavu, než na Bohemians.

Komu dá LFA přednost? V mírné výhodě by měla být Plzeň. Ne kvůli tomu, že obhajuje titul a znovu vede nejvyšší soutěž, ale Bohemians nezajistili, aby se utkání řádně sehrálo v původním termínu, protože dostatečně neprohřáli hrací plochu a nepřipravili ji k zápasu.

„Bohemians byli viníci, což jasně konstatovala disciplinární komise a klub potrestala (pokuta 350 tisíc korun),“ potvrzuje Bárta.

Pro pražský klub však mluví vyšší vytíženost, protože je na rozdíl od Plzně účastníkem závěrečných kol domácího poháru MOL Cupu, kdežto Plzeň padla v Opavě. „Z toho důvodu nejdeme do dubna, kdy jsou na programu čtvrtfinálové zápasy,“ upozorňuje Bárta, že termínů není nadbytek. Navíc je zájem sehrát odložená utkání co nejdříve, aby to nenarušovalo regulérnost závěru ePojisteni.cz ligy.

Do hry ovšem vstupuje mocný subjekt – Česká televize. „Podle smlouvy má vybrán určitý počet utkání a duel Bohemians–Plzeň mezi ně patřil,“ upozorňuje Bárta. „V nejbližších dnech se má její management vyjádřit, zda nadále o tento zápas stojí a který termín by jim vyhovoval,“ zdůrazňuje s dovětkem, že veřejnoprávní sdělovací prostředek bude mít v této záležitosti patrně hlavní slovo. „Rozhodnutí by mělo padnout do konce týdne,“ slibuje.

Druhý odložený souboj Jablonec–Hradec Králové takové složitosti neprovázejí. Domácí navrhli středu 15. března v 18.00, hosté se ozvali, že by jim lépe vyhovovalo hrát o den dřív. „Ke shodě ale určitě dojde,“ věří Bárta.

Ligový podzim v 60 sekundách: FC Viktoria Plzeň