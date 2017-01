Holoubek zkoušel mladíky. Sáček ho potěšil jako záskok na kraji obrany

Oproti minulým utkáním v přípravě jste nedali branku, v čem byl zápas jiný?

„Dneska jsme narazili na hodně kvalitního soupeře, který výborně bránil, proto jsme se v koncovce tak lehce neprosazovali. Ale žádný gól jsme neinkasovali, úroveň utkání se mi líbila, z toho pohledu jsem se zápasem spokojený.“

Těší vás udržené čisté konto?

„Pro nás je to hodně důležité. Nechceme dostávat góly, tenhle zápas to potvrdil. Je to jedině dobře.“

Co vám ukázal zápas s maďarským soupeřem?

„Šlo o další přípravu na herním soustředění. Dnes jsme chtěli vyzkoušet Michala Sáčka na krajním obránci. Zvládl to velice dobře, i když pak odešel kondičně, ale to je v téhle části přípravy normální. Viděli jsme i další mladé kluky, odehráli devadesát minut. Za mě spokojenost.“

<p><span>Čisté konto v zápase Sparty s Ferencvárosem (0:0) trenérovi Sparty Davidu Holoubkovi udělalo radost. Spokojený byl i z výkonu mladíků, kteří dostali v přípravě s maďarským soupeřem větší prostor. Sáček, Christian Frýdek, Havelka i Čermák nastoupili v základní sestavě a nikdo z nich nepropadl. „Za mě spokojenost," ohlédl se Holoubek za testovacím duelem na herním kempu ve Španělsku.</span></p>

Už se vám vyjasňuje základní sestava?

„Ještě máme hodně času na to, abychom základní sestavu vykrystalizovali. V tuhle chvíli jasno nemáme.“

Máte vyřešené posty na krajích obrany?

„V tuhle chvíli jo. Alternativu najdeme z vlastních řad, Michal Sáček vpravo je momentálně jasná volba.“

Není škoda ho stavět na pozici, kde normálně nehraje?

„Souhlasím, ale bavíme se o alternativě. Michalův post je na střední záloze, tam on bude hrát, další alternativa pro něj je krajní obránce.“

Jak je na tom Costa, který se vrátil z afrického poháru?

„Je velice unavený, neměl v podstatě žádné volno ani dovolenou. Teď se věnuje se spíš regeneraci. Chceme si ho pomalu připravovat do zápasů, ale bude to chvilku trvat, opravdu je hodně unavený.“

