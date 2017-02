Grygera o zlínských přestupech: Náš kádr je jinde. Za poháry budou prémie

Přestupové okno už je otevřené jen v části Evropy. Znamená to, že má manažer klid?

„Fotbal se probírá ráno, v poledne, večer. Na tom se nic nemění. Pro nás bylo důležité, že jsme dotáhli do konce přestup Davida Beauguela. Ten ihned pochopil naši hru. Na to, jakou má výšku, je i technicky vybavený. Kluci pochopili, že jim může pomoct…Tím jsme kádr de facto zkompletizovali. Jsem hlavně rád, že nás netrápí zranění. Kluci, co měli problémy, dneska v Turecku normálně trénují a hrají. Nikdo není zvlášť, v individuálním programu. Tento čas taky slouží k tomu, abychom se začali bavit o prodlužování smluv. Se dvěma hráči už jsem seděl. Chci být s mančaftem, s trenérem a podle potřeby se i zapojím do tréninku.“

Další změny v kádru jsou nyní už vyloučeny?

„Kdyby měl proběhnout nějaký odchod, tak by u nás musel být ještě dřív příchod. V zimě se moc velkých transferů neděje, dochází vesměs pouze k výměnám, doplnění kádru. Největší přestupy se dělají v létě před novou sezonou. V zimě je nejintenzivnější období první tři týdny v lednu, kdy se rozjedou přípravy. Předtím je to jen sondování možností.“

Jak na vás působí zlínský tým?

„To mužstvo se někam posunulo. Kádr je trošku někde jinde než dřív. Už přímo vytipováváme posilu na určitý post, zaměřujeme se na konkrétního hráče. O to je pak těžší to dotáhnout, ale teď se nám to docela povedlo. Máme Zorana Gajiče, Beauguela. Pro nás byl pozitivní signál, že oba měli zájem hned po prvním oslovení. Líbil se jim projekt klubu, herní styl. Říkal jsem si, že je to na dobré cestě. Navíc zůstal Vuky (Vukadin Vukadinovič).“

Už hodil neuskutečněný přestup do Slavie za hlavu?

„Vidím ho tak, že je naprosto v pohodě. Má za sebou těžké období, což chápeme. Byl skoro denně v novinách, každý měl na jeho situaci nějaký názor. Slyšel to z jedné strany, z druhé. Do toho spekulace. Ale to do fotbalu dneska patří. Důležité bylo, aby věděl, jak se k tomu staví klub. Proto jsme s ním docela často mluvili. Myslím, že nám na jaře pomůže. Vůbec nevidím důvod, proč by měl být horší než na podzim. Snaží se. Vzal to, zklamání je pryč.“

Jako terno se jeví podzimní příchod záložníka Ibrahima Traorého z Táborska. Souhlas?

„Mám z něho strašně pozitivní pocit. Tohle jsou zlatí lidé, vděční. Ibra nám na hřišti vydrží odehrát v přípravě nejvíc zápasů, má nejvíc minutáže. Má výšku a fotbal hraje tak, jak byl naučený. Když to dokáže sladit s taktickými pokyny od trenéra, jde jeho výkon nahoru.“

Zítra vás čeká na závěr soustředění prestižní duel s bulharským mistrem Ludogorcem Razgrad, který se v Beleku chystá na play off Evropské ligy s FC Kodaň. Jak se k takovému soupeři dostanete?

„Dostali jsme nabídku. Agentura, která zastupuje víc týmů, zavolá: Trenére, v úterý je možnost hrát s tímhle a s tímhle…Kouč se rozhodne, jak mu to vyhovuje. Letos máme výborné soupeře. Nejdřív Almaty s Andrejem Aršavinem, na konec Razgrad. Tohle jsou zápasy, které nás můžou posunout dál. Najednou není na hřišti místo, je to silové, rychlostní, taktické.“

Už jste vypsali prémie za postup do evropského poháru?

„Zatím ne. Ale máme nástřel, příští týden to nejspíš uzavřeme. Už se blížíme k definitivu. Jen dořešíme kosmetické úpravy s hráči, s realizačním týmem a s vedením. Chtěl bych, aby bylo jasno před generálkou s Dunajskou Stredou. Je potřeba, aby všichni věděli, jak to bude na jaře vypadat.“