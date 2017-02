Také Zlín ruší odlet a prodlouží si pobyt v Turecku! Jsem pro, říká Páník

PŘÍMO Z TURECKA | Ke Slovácku se přidává Zlín. Také vedení Fastavu je připraveno natáhnout pobyt v Turecku o pár dní. Dolaďují se detaily, aby mohlo mužstvo setrvat v luxusním resortu v Beleku až do středy. Původně se mělo letět zpět už zítra. Jenže v chladném a zasněženém Česku nejsou pro přípravu vhodné podmínky. „Jsem jednoznačně pro, abychom zůstali,“ vyznal se kouč Bohumil Páník dne po obědě pro isport.cz. „Ještě kolem toho řešíme nějaké věci, ale mělo by to klapnout,“ doplnil manažer klubu Zdeněk Grygera, který je s týmem přímo na místě.

Hráči proti změně plánu prý nic zásadního nenamítají. „Většina je na stejné notě,“ informoval Páník tím, že žádný další přípravný duel čtvrtý tým nejvyšší soutěže už nesehraje. Dnešní souboj s bulharským Razgradem je třetím a posledním testem soustředění. „Kvalitně potrénujeme. Protože nebudeme mít zápas, konečně bychom mohli trénovat společně a ne po dvou skupinách,“ poznamenal kouč, který už se nechce vracet na umělou trávu.

Maximálně na jednu jednotku, a to ve čtvrtek. Sobotní generálku v Dunajské Stredě určitě sehraje Zlín na přírodní trávě. „Mám to tak naplánované a byl bych velice rád, když to vyjde,“ přiznal Páník, jenž do dnešního utkání se čtvrtfinalistou Evropské ligy nemůže nasadit lehce zraněné opory Vukadina Vukadinoviče a Jeana-Davida Beauguela. Ostatní borci jsou fit.